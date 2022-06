Famalicão: Adiada leitura do acórdão de padre e três ‘freiras’ acusados de escravizar raparigas em Requião

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco promove, em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão e a CESPU, um congresso internacional sobre Inclusão – Internacional Yes We Can, Above and Beyond.

A iniciativa desenrola-se no dia 29 de junho, das 9 às 16h30, no auditório da CESPU, e vai versar as temáticas da inclusão, capacitação e transição para a vida pós-escolar. Está inserido numa atividade prevista do projeto com o mesmo nome, cofinanciado pelo programa Erasmus+, é gratuito e acreditado (6h) para docentes.

A conferência representa uma oportunidade para partilhar ideias com reconhecidos oradores da Alemanha, Sérvia e de Portugal, nomeadamente Ariana Cosme, Célia Prata, Caroline Sindern, David Rodrigues e Milan Joksimovic.

Este Congresso Internacional é organizado tendo por base o lema Inclusão e tem como base o Projeto Erasmus+ Yes We Can: Above and Beyond, coordenado pelo AECCB que pretende reunir num espaço híbrido e com um tema comum, pessoas de diferentes áreas do conhecimento para partilhar, debater, aprender e produzir conhecimento. O trabalho desenvolvido resultará num livro sumário atinente às conferências que decorrerão e aos comentários e questões dos participantes.