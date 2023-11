Famalicão: Adolfo Luxúria Canibal vem ao Festival Binnar

Decorridas três jornada do campeonato concelhio de futsal, o Pedome isolou-se na classificação, sendo a única equipa com o pleno de vitórias. A última vitória (1-4) foi obtida na deslocação ao terreno do Covense que conta com um ponto e segue na penúltima posição.

A Acura, que partilhava a liderança com o Pedome, não foi além de um empate a duas bolas na receção ao Landim. A equipa de Avidos é, agora, terceira com 7 pontos, embora com os mesmos pontos do segundo, a Outeirense.

O campeão em título – Outeirense – depois do empate na jornada inaugural, somou a segunda vitória consecutiva, desta feita sobre o Barrimau, por 4-0. O Barrimau ainda não somou qualquer ponto e é último classificado. Já o Landim conta com 2 pontos e está acima da linha de água.

A vitória do Castelões em casa do Grac é também digna de registo. Com este triunfo, pela margem mínima (1-0), o Castelões ascendeu à sexta posição, com 5 pontos. O Grac é sétimo com 3 pontos.

O Mal garantiu também uma importante vitória, frente à Aderm. A vitória fora de portas, por 1-2, deixa a equipa de Landim no quinto lugar, com seis pontos, enquanto a Aderm está em zona perigosa (10.º com 1 ponto).

Quem regressou aos triunfos foi a Adespo. A turma de Portela Santa Marinha venceu o S. Martinho (7-4) e sobe ao quarto lugar (6 pontos). Com esta derrota, o S. Martinho é oitavo com 3 pontos.

No próximo sábado realiza-se a 5.ª jornada: Landim-Adespo, Pedome-Acura, Castelões-Covense, Mal-Grac, Barrimau-Aderm, S. Martinho-Outeirense.

Torneio de Abertura de Seniores

Novais e Louredo mantêm a liderança das respetivas series do Torneio de Abertura da 2.ª divisão. Na série B, o Louredo folgou e viu o Esmeriz a aproximar-se do topo, apesar de ter somado só um ponto, no empate frente ao Riba de Ave HC (2-2). O Louredo segue com 6 pontos, o Esmeriz tem 4 e o Riba de Ave 2 pontos.

Ainda nesta jornada, série B, a Jasp foi a Gavião bater a equipa local, por 1-3, que ainda não somou qualquer ponto.

Já na série A, o Novais mantém-se na liderança, somando apenas vitórias nos 3 jogos realizados. Desta vez venceu a Arpo por 1-2. Com a derrota a Arpo é 4.º com 3 pontos.

Flor do Monte e Adere, respetivamente, 2.º e 3.º classificados, seguem ambos com 7 pontos. A Flor do Monte goleou o Miradouro, por 8-0; já a Adere bateu o Lousado, por 3-2. Lousado e Miradouro ainda não somaram qualquer ponto.

No sábado realiza-se a 4.ª jornada: série A: Miradouro-Adere, Novais-Flor Monte, Arpo-Lousado; série B: Jasp-Louredo, Esmeriz-Gavião. Folga o Riba de Ave HC.

Cajada soma e segue

Em veteranos, o Cajada soma e segue só com vitórias. Na 4.ª jornada, a equipa de Cabeçudos visitou e venceu a Outeirense, por 1-4, e passou a somar 12 pontos. Já a Outeirense é 10.ª, com 3 pontos.

A Oliveirense está na perseguição, no segundo lugar, com 9 pontos, depois de levar de vencido o Grac, por 6-1. Já a equipa de Cruz é 7.ª classificada, com 5 pontos.

A formação de Pedome venceu o 1.º de Maio, por 6-3, e encontra-se agora no terceiro lugar, com 7 pontos. Já o 1.º de Maio segue na última posição com apenas 1 ponto. As Lameiras sobreram a primeira derrota diante do S. Mateus, por 2-4. A equipa de Antas está agora na 4.ª posição, com 6 pontos, os mesmos que o S. Mateus, que é 6.º classificado.

Barrimau e Esmeriz dividiram os pontos. O jogo terminou com uma igualdade 2-2, sendo que com o ponto somado o Barrimau está na 9.ª posição (com 3 pontos), enquanto o Esmeriz segue na 6.ª posição com 5 pontos. O jogo entre o Covense e a Acura foi adiado para data a designar. O Bairrense folgou nesta jornada.

Esta sexta-feira realizam-se as seguintes partidas: Grac-Pedome, 1.º Maio-Outeirense, Cajada-Lameiras, Barrimau-Oliveirense, S. Mateus-Covense, Esmeriz-Bairrense. O Acura folga nesta jornada.