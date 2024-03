Famalicão: Adriana vence a primeira jornada do nacional de badminton

Marcos Muondo conquistou uma medalha de ouro, em Light Kempo, no Campeonato Regional Norte, que decorreu em Marcos de Canaveses, no passado fim de semana.

Também o jovem Lauro Santos conquistou o pódio ao ficar em terceiro lugar, na categoria semi Kempo.

Estes alunos a frequentarem o 11.º ano do curso técnico de Desenho de Construções Mecânicas, praticam Kempo, considerada a arte marcial mais antiga do mundo, no Famalicense Atlético Clube.