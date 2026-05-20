Famalicão: AE Camilo Castelo Branco acolhe projeto “Learning to Change the World in Famalicão”

O FC Famalicão, já prepara a próxima época, e tem no defesa central, que atua no Basileia, curiosamente também neerlandês, um dos alvos para substituir De Haas, no centro da defesa.

Segundo A Bola, o acordo está fechado, quer com o clube suíço, quer com o jogador, estando reservado um contrato de longa duração. O negócio deverá custar aos cofres dos famalicenses uma verba inferior a 1 milhão de euros, podendo ser oficializado nos próximos dias.

O central, que fez formação no ADO Den Haag, já foi chamado à seleção sub-21 dos Países Baixos, pela qual realizou seis jogos. O jogador tem ainda a curiosidade de ser esquerdino, tal como De Haas.

Ao serviço do Basileia, conquistou o campeonato e a taça na época 2024/2025. Esta temporada, somou apenas um jogo, pelo emblema suíço, devido a uma lesão grave no joelho, que o afastou dos relvados, no total das 3 épocas, cumpriu 51 jogos, onde fez 3 golos e 3 assistências.

Van Breemen terá uma tarefa muito difícil: substituir Justin de Haas, não só por ser um dos capitães de equipa, mas também pelo impacto que tinha dentro de campo, quer no plano defensivo, quer no ofensivo, onde registou seis golos esta temporada, sendo um dos melhores marcadores da equipa, a par de Sorriso.

Em recentes declarações, Justin De Haas referiu que gostou muito de estar no FC Famalicão. «É um clube muito profissional, com ótimas condições, bons jogadores e uma boa equipa técnica».

Justin De Haas vai rumar ao Valência, deixando os famalicenses a custo zero.

Tiago Torres