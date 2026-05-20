Concelho

Famalicão: AE Camilo Castelo Branco acolhe projeto “Learning to Change the World in Famalicão”

Vila Nova de Famalicão acolheu o projeto Erasmus + “Learning to Change the World in Famalicão”, de 12 a 15 de maio, que contou com a presença de dez alunos do 1º ciclo CEIP Alba Plata de Espanha e 36 alunos do 4º ano do Clube Europeu da Escola Básica Luís de Camões, que integra o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.

Ao longo da semana foram desenvolvidas diversas atividades e oficinas em áreas como o meio digital, o ambiente, a cultura, a ciência e linguística, que decorreram em vários estabelecimentos escolares do concelho.

Fora da escola, destaque para a atividade de limpeza na praia da Azurara, a visita à Nau Quinhentista, em Vila do Conde, o passeio cultural pela cidade de Braga e a observação de estrelas no Parque da Devesa, em Famalicão.

De forma simbólica, a cerimónia de encerramento incluiu a plantação de uma oliveira na Escola Secundária Camilo Castelo Branco e a entrega de diplomas.

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Famalicão: Fin van Breemen é o eleito para suceder a Justin De Haas

O FC Famalicão, já prepara a próxima época, e tem no defesa central, que atua no Basileia, curiosamente também neerlandês, um dos alvos para substituir De Haas, no centro da defesa.

Segundo A Bola, o acordo está fechado, quer com o clube suíço, quer com o jogador, estando reservado um contrato de longa duração. O negócio deverá custar aos cofres dos famalicenses uma verba inferior a 1 milhão de euros, podendo ser oficializado nos próximos dias.

O central, que fez formação no ADO Den Haag, já foi chamado à seleção sub-21 dos Países Baixos, pela qual realizou seis jogos. O jogador tem ainda a curiosidade de ser esquerdino, tal como De Haas.

Ao serviço do Basileia, conquistou o campeonato e a taça na época 2024/2025. Esta temporada, somou apenas um jogo, pelo emblema suíço, devido a uma lesão grave no joelho, que o afastou dos relvados, no total das 3 épocas, cumpriu 51 jogos, onde fez 3 golos e 3 assistências.

Van Breemen terá uma tarefa muito difícil: substituir Justin de Haas, não só por ser um dos capitães de equipa, mas também pelo impacto que tinha dentro de campo, quer no plano defensivo, quer no ofensivo, onde registou seis golos esta temporada, sendo um dos melhores marcadores da equipa, a par de Sorriso.

Em recentes declarações, Justin De Haas referiu que gostou muito de estar no FC Famalicão. «É um clube muito profissional, com ótimas condições, bons jogadores e uma boa equipa técnica».

Justin De Haas vai rumar ao Valência, deixando os famalicenses a custo zero.

Tiago Torres

 

Famalicão: Concurso para contratação de 37 médicos especialistas termina a 25 de maio

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave tem aberto, até 25 de maio, o procedimento concursal para recrutar 37 médicos para 20 especialidades hospitalares, designadamente Medicina Interna, Cirurgia Geral, Cardiologia, Pediatria, Ortopedia, Pneumologia, Radiologia e Oftalmologia.

Os médicos especialistas são para Anestesiologia – 2; Cardiologia – 2; Cirurgia geral – 3; Doenças infeciosas – 1; Gastrenterologia – 1; Ginecologia/obstetrícia – 2; Imuno-hemoterapia – 1; Medicina do Trabalho – 1; Medicina física e de reabilitação – 2; Medicina interna – 5; Neurologia – 1; Oftalmologia – 2; Ortopedia – 2; Otorrinolaringologia – 2; Patologia clínica – 1; Pediatria – 2; Pneumologia – 2; Psiquiatria – 1; Psiquiatria da infância e da adolescência – 1; Radiologia – 2 (dois) postos de trabalho.

A contratação futura destes médicos é, segundo a ULSMAve, «um reforço da capacidade de resposta, o maior das últimas décadas, que permitirá melhorar a resposta assistencial, aumentar a eficiência dos serviços e contribuir para a redução dos tempos de espera”.

Recorda-se que a ULSMAve tem como área de influência os concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.

 

 

Famalicão: Dia Mundial da Criança assinalado pelo projeto “Mãos que Cuidam”

O Projeto “Mãos que Cuidam”, da LIPAC, (Rua Nuno Simões nº 103 loja 3, Calendário), assinala o Dia Mundial da Criança, com atividades focadas no bem-estar infantil e no apoio às famílias.

Desde logo, dizem que assinalar o Dia Mundial da Criança «é recordar que todas as crianças têm direito ao bem-estar, à proteção, à educação e a crescer em ambientes emocionalmente seguros e saudáveis».

O projeto Mãos que Cuidam, recentemente distinguido com o Prémio Infância 2025 da Fundação “la Caixa”, do BPI, continua a desenvolver um conjunto de respostas no concelho de Vila Nova de Famalicão. E, no dia 30 de maio promoverá mais uma sessão de bem-estar infantil para crianças dos 6 aos 10 anos, através de uma aula de Artes Circenses. A iniciativa decorrerá no Festival Geração em Ação, promovido pela Didáxis.

Em suma, inspirados na filosofia Montessori, «deixamos um apelo das crianças a toda a comunidade, pais, famílias, cuidadores, professores e educadores. Enquanto profissionais, acreditamos que tudo aquilo que uma criança mais precisa é de alguém que acredite verdadeiramente nela. É isso que procuramos fazer diariamente através do nosso trabalho».

Famalicão: Rudi Almeida é o melhor da Liga Revelação

O avançado do FC Famalicão recebeu o prémio de melhor jogador da Liga Revelação em abril, distinção que resultou da votação conjunta dos capitães e treinadores participantes na competição.

Rui Almeida destacou «apesar de termos ficado a um ponto de sermos campeões, fizemos uma grande época».

O jovem atleta dos famalicenses afirma que «é o último ano de formação e todos cresceram, quer individualmente, quer coletivamente».

Rudi somou, nesta temporada, 23 jogos na Liga Revelação, assinou 13 golos e foi peça importante no esquema de Nikola Popovic.

Em relação à estreia na equipa principal, afirma que «sempre foi um sonho, desde que cheguei ao FC Famalicão, chegar à equipa principal».

Na formação de Hugo Oliveira, participou nos jogos frente a Sporting e AFS, somando 14 minutos.

O jogador natural de Fátima termina contrato no final do mês de junho.

Tiago Torres

Famalicão: Junta de Vermoim distribui 2 mil euros como apoio à natalidade

A Junta de Freguesia de Vermoim entregou mais cinco vales de natalidade a famílias da comunidade que deram as boas-vindas a novos bebés.

O apoio, no valor de 400€, foi entregue aos pais da Aurora, Beatriz, Isabel, Margarida e Matilde.

A somar a esta oferta, a Bebé no Peito ofereceu ainda um voucher para a primeira Consulta de Amamentação.

Famalicão: Devesa transforma-se no ‘Lugar do Sonho’ para celebrar Dia da Criança

No fim de semana de 30 e 31 de maio o Parque da Devesa vai transformar-se no ‘Lugar do Sonho’ com várias atividades pensadas para animar os mais novos. A iniciativa celebra o Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho.

Teatro, jogos, pinturas faciais, música, dança e yoga são algumas das atividades a decorrer durante o fim de semana, das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 19h00.

“Vão ser dois dias repletos de diversão”, afirma o presidente de Câmara, Mário Passos, que deixa o convite a todas as famílias do concelho “desfrutem e levem destes dois dias na Devesa grandes memórias em família.”

A iniciativa é promovida pelo Município de Famalicão em parceria com várias associações e instituições do concelho.

Recorde-se que, em 2024, o Município foi distinguido pela UNICEF como Cidade Amiga das Crianças, resultado do compromisso com os direitos e bem-estar das crianças.