Famalicão: AE Camilo Castelo Branco acolhe projeto “Learning to Change the World in Famalicão”

Vila Nova de Famalicão acolheu o projeto Erasmus + “Learning to Change the World in Famalicão”, de 12 a 15 de maio, que contou com a presença de dez alunos do 1º ciclo CEIP Alba Plata de Espanha e 36 alunos do 4º ano do Clube Europeu da Escola Básica Luís de Camões, que integra o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.
Ao longo da semana foram desenvolvidas diversas atividades e oficinas em áreas como o meio digital, o ambiente, a cultura, a ciência e linguística, que decorreram em vários estabelecimentos escolares do concelho.
Fora da escola, destaque para a atividade de limpeza na praia da Azurara, a visita à Nau Quinhentista, em Vila do Conde, o passeio cultural pela cidade de Braga e a observação de estrelas no Parque da Devesa, em Famalicão.
De forma simbólica, a cerimónia de encerramento incluiu a plantação de uma oliveira na Escola Secundária Camilo Castelo Branco e a entrega de diplomas.