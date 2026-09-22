Este mês, o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco celebrou o Dia UAARE 2026, ao celebrar a Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, um programa público português que ajuda alunos-atletas a conciliar a escola com a prática desportiva intensa.
A iniciativa proporcionou um encontro entre professores UAARE e SEAM, uma palestra sobre antidopagem promovida pela ADoP e uma sessão de acolhimento aos alunos-atletas.
A participação de entidades nacionais e locais reforçou a importância da colaboração entre escola, família e desporto na construção de percursos de sucesso.