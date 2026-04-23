Famalicão: AE Camilo Castelo Branco celebra Martin Luther King Jr e a Interculturalidade

No âmbito do Projeto Ubuntu, decorreu no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco uma atividade interdisciplinar que aliou literatura, cidadania e valores humanos, centrada nos temas da interculturalidade, identidade e igualdade.

A obra “Os Cabelos de Lelê”, de Valeria Belém, serviu de ponto de partida para um diálogo aberto sobre identidade, autoaceitação e diversidade cultural. Através da história da personagem Lelê, os alunos foram desafiados a reconhecer o valor das diferenças e a importância de uma construção positiva da identidade, reforçando a ideia de que cada indivíduo contribui de forma única para a comunidade.

Num segundo momento, os alunos aprofundaram o conhecimento sobre a vida e o legado de Martin Luther King Jr., destacando o seu papel na luta pelos direitos civis e pela igualdade. A análise da sua ação e mensagem permitiu evidenciar valores como a justiça, a não-violência e a esperança, incentivando os jovens a refletir sobre a responsabilidade na construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

A atividade culminou com uma dinâmica de grupo que levou à criação de um mural inspirado no emblemático discurso “I Have a Dream”, simbolizando as aspirações dos alunos a um mundo mais justo e igualitário.

A iniciativa integrou o projeto PIPSE EducAve – “Leave no one Behind”, promovida pelo Instituto Padre António Vieira e financiada pelo programa Norte 2023.