Famalicão: AE D. Maria II participou na Noite Europeia dos Investigadores 2025

Os alunos dos Clubes Ciência Viva do Agrupamento de Escolas D. Maria II participaram na Noite Europeia dos Investigadores que aconteceu na passada sexta-feira. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Escola de Ciências da Universidade do Minho, com apoio dos Municípios de Famalicão, Braga e Guimarães.

Os alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II tiveram a oportunidade de divulgar o que aprenderam durante a execução dos projetos de investigação dinamizados nos Clubes Ciência Viva, na presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Este ano foram apresentados os projetos “Chás, saquetas e microplásticos: uma infusão indesejada”; “Onde o carbono dorme: segredos nas medidas das árvores” e “Programação e Pensamento Computacional no 1º CEB”.