Famalicão: AE D. Maria II reconhecido em Revista Internacional

Na jornada 14, da Pró Nacional, um golo de Tiago Cruz, decorria o minuto 28 da primeira parte com o líder Sandinenses, foi o suficiente para a equipa famalicense somar mais três pontos. Agora com 31 pontos, a equipa treinada por António Miranda está a apenas 1 do Sandinenses. O Joane, com uma igualdade sem golos em casa do Santa Eulália, soma 27 pontos e é quarto classificado nesta série B. A AD Oliveirense foi surpreendida em casa, 0-1, pelo Arões, e é sexta da tabela classificativa, com 20 pontos.

Na série A, a AD Ninense foi derrotada, 2-1, na deslocação a Prado, mantendo os 22 pontos e o sexto lugar. Na próxima jornada, marcada para o fim de semana de 7 e 8 de janeiro, a AD Ninense recebe o Marinhas, o Ribeirão joga em casa do Mascotelos e o Joane e Oliveirense medem forças entre si.

Na Divisão de Honra, série A, jornada 12, as equipas famalicense registaram os seguintes resultados: Calendário, 0-Vila Chão, 1; Lousado, 1-Louro, 0; Viatodos, 3-S. Cosme, 1. Na classificação, liderada pelo Alvelos, com 24 pontos, o Lousado, com 17 pontos, ocupa o sétimo lugar. S. Cosme, Louro e Calendárrio, com 12, 10 e 2 pontos ocupam os três últimos lugares. Próxima jornada: Louro-Calendário, S. Veríssimo-Lousado e S. Cosme-Ucha.

Na série B, o Bairro foi golear, 1-6, a Caldelas e assumiu o primeiro lugar da classificação, com 25 pontos. O Delães perdeu, 2-0, no reduto do Esporões e é sétimo, com 15 pontos. Próxima jornada: Bairro-Águias Graça e Delães-Celeirós.

Na 1.ª Divisão, série C, o jogo entre o Gondifelos e o Delães B foi adiado, enquanto que o Operário continua na perseguição ao líder, S. Cristóvão, com 27 pontos. A formação famalicense venceu, 0-4, o Ronfe B, e passa a somar 22 pontos. O São Cláudio foi esmagado, 9-0, pelo Urgeses e o Ruivanense perdeu, 1-2, com o Tabuadelo. Na classificação, o Operário é segundo com 22 pontos, com o Fradelos e Ruivanense, ambos com 12 pontos, a ocuparem o sétimo e oitavo posto. Os três últimos lugares são ocupados pelo Gondifelos, ,São Cláudio e Delães B, com 8, 3 e 1 pontos. Próxima jornada: Delães B-Ruivanense, Operário-S. Cristóvão, Fradelos-Nespereira e Aldão-Gondifelos.