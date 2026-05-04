Famalicão: AE D. Sancho I distinguido com louvor pela Agência Nacional Erasmus+ da Roménia

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I assinalou mais uma etapa do projeto ECOL que teve início em 2004 e deve estar concluído em setembro deste ano.

O terceiro encontro transnacional dedicado à gestão do projeto teve lugar nos dias 23 e 24 de abril e serviu para avaliar o grau de concretização das metas estabelecidas. Neste seguimento, o Agrupamento de Escolas foi distinguido com um louvor pela Agência Nacional Erasmus+ da Roménia pela qualidade do percurso realizado até ao momento.

O projeto conta com a colaboração de duas universidades da Turquia, bem como de instituições de ensino da Roménia, Croácia, Itália e Portugal, reforçando a dimensão internacional e o espírito de cooperação europeia.

Destaque ainda para a apresentação do livro digital “Interactive Guide Book for Teachers”, que reúne propostas pedagógicas inovadoras para a sala de aula.

Para além das atividades académicas e dos workshops, houve ainda tempo para a partilha cultural, com a divulgação da gastronomia local, da cidade e de algumas das mais emblemáticas localidades do norte de Portugal.