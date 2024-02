Famalicão: AE Minho organizou fórum sobre transição energética

A transição energética foi o tema do fórum da Associação Empresarial do Minho (AEMinho), que teve lugar na Casa das Artes de Famalicão, no dia 16 de fevereiro. Com as boas práticas de sustentabilidade como mote central deste encontro, a AEMinho destacou a mobilidade como fator impactante no desenvolvimento da economia, da comunidade e das empresas.

Este fórum contou com a presença de vários oradores que debateram alterações climáticas, poluição ou perda de biodiversidade, apontando políticas de sustentabilidade. Com intervenções de António Carlos Rodrigues (Grupo Casais), Fernando Santos (Ordem dos Engenheiros), Nuno Carvalho (Caetano Bus), Cristina Correia (Prio), José Palma Oliveira (Universidade de Lisboa), Assunção Cristas (Vieira de Almeida) e, no encerramento, o Ministro da Economia, António Costa Silva.

«O futuro passa pela conexão com a natureza. Não podemos viver em luta com a natureza, mas sim em harmonia. Por isso, a sustentabilidade não é um luxo, é uma necessidade. O futuro tem de ser verde… ou não haverá futuro», destacou o Ministro da Economia.

Para o Presidente da AEMinho, Ricardo Costa, a realização deste fórum foi uma oportunidade para envolver a comunidade empresarial no pensamento sobre o futuro sustentável das próximas gerações. «A sustentabilidade é um tema central no nosso contexto socioeconómico. O fórum de sustentabilidade é o momento em que unimos a comunidade empresarial para debater matérias associadas ao mesmo. O objetivo passa por absorver e trocar conhecimento neste caminho que definimos de acrescentar valor a uma comunidade empresarial fundamental para o desenvolvimento económico e social do país. O painel que se centrou na mobilidade como fator de desenvolvimento é riquíssimo e diversificado e isso foi fundamental para o sucesso desta edição», destacou.