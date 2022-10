Famalicão: AfimdeBTT festeja 15 anos com passeio GPS

A Praça – Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão recebe este domingo, entre as 16 e as 20 horas, mais uma edição do “Out of the Closet”, um mercado de roupas, acessórios e calçado em segunda mão que desafia quem vende a retirar do armário peças às quais já não dá uso e a dar-lhes uma nova vida.

A esta iniciativa, que apela à sustentabilidade e à economia circular, junta-se uma causa social, com a organização a desafiar os visitantes a apoiarem o CROA – Centro de Recolha Oficial Animal de Famalicão, com a doação de ração para cães/gatos; toalhitas de bebé; areia para gato; soro fisiológico; patê gato/cão; compressas e algodão.

Esta edição do “Out of the Closet” conta com 26 bancas na Praça – Mercado Municipal.