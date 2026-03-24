Concelho, Desporto

Famalicão: Afonso Monteiro é campeão nacional de juvenis

Mais de 450 atletas participaram no Campeonato Nacional de Natação na categoria de Juvenis, que decorreu em Coimbra, entre os dias 20 e 22 de março. O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão esteve representado por seis atletas.

A equipa famalicense terminou o Campeonato na décima posição no escalão Juvenis A ao conquistar seis medalhas, uma de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

Destaque para Afonso Monteiro que se sagrou Campeão Nacional na prova de 1 500 metros livres. O atleta arrecadou ainda mais duas medalhas de prata nos 200 e 400 metros estilos e uma de bronze nos 400 metros livres. A somar a tudo isto, recebeu o prémio de Vice-Campeão Nacional de Fundo.

Também Afonso Ribeiro esteve em evidencia ao conquistar dois títulos de Vice-Campeão Nacional nos 50 e 100 metros.

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Famalicão: Tradição cumpre-se em Joane com rosquinhas e tremoços

Por iniciativa da Rusga de Joane, no dia 2 de abril, Quinta-feira Santa, realiza-se mais uma edição da feira das Rosquinhas e Tremoços. Uma tradição joanense que remonta ao final do século XIX, e que desde 2016 a Rusga de Joane tem vindo a revitalizar.

Vai decorrer durante todo o dia, no Largo 3 de Julho, no centro da vila. O convite está lançado à população.

Famalicão: CIOR abre portas aos alunos do 9.º ano

A Escola Profissional CIOR está de portas abertas (até quinta-feira) para acolher alunos do 9.º ano do ensino básico que frequentam o Agrupamento de Escolas D. Maria II, de Gavião e Conde de Arnoso, em Arnoso Santa Maria.

É uma iniciativa enquadrada no programa Open Days/Semana Aberta, com o objetivo de dar a conhecer aos 250 alunos visitantes a importância do ensino profissional e divulgação da oferta formativa da Escola. Iniciativa semelhante vai decorrer durante os próximos meses com outros agrupamentos escolares.

Desta forma, os alunos terão a oportunidade de conhecer os modernos laboratórios e oficinas, com destaque para o Centro Tecnológico Especializado de Metalurgia e Metalomecânica, bem como interagir com professores/formadores e alunos.

O diretor pedagógico vê nesta iniciativa mais uma «oportunidade para os alunos conhecerem de perto a realidade, funcionamento, estrutura e vantagens dos cursos profissionais nos seus percursos educativos, podendo tomar decisões mais esclarecidas». A propósito, José Paiva reconhece todo o trabalho de acompanhamento e orientação efetuado pelos Gabinetes das Escolas.

Este responsável realça que todo o processo de informação, sensibilização e orientação dos alunos do ensino básico sobre as vias profissionalizantes deverá ser realizado o mais precocemente possível, por forma a «libertar alunos e famílias de preconceitos e complexos infundados sobre o ensino profissional».

Famalicão: Câmara Municipal atribui mais de 350 bolsas a estudantes universitários

A Câmara Municipal de Famalicão vai atribuir, este ano letivo, 356 bolsas de estudo a jovens famalicenses que frequentam o Ensino Superior, num investimento superior a 200 mil euros.

A medida vai ser analisada esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal, e resulta da avaliação de 601 candidaturas apresentadas que definiu os bolseiros a receber o apoio municipal este ano letivo. O objetivo das bolsas universitárias é proporcionar melhores condições de frequência do ensino superior, motivar e valorizar a formação dos jovens do concelho.

Os apoios variam entre os 500 e os 1 000 euros. O menor valor vai ser atribuído a 237 estudantes, 600 euros serão atribuídos a 65 alunos e 700 euros a dois jovens. Há ainda 36 bolsas entregues no valor de 750 euros, nove no valor de 850 euros, duas de 950 euros e cinco alunos vão beneficiar de 1000 euros.

Mário Passos, o Presidente da Câmara Municipal, refere que “a Câmara Municipal vai continuar a apoiar as famílias do concelho e os nossos jovens no seu processo de formação e qualificação”.

A autarquia famalicense atribui há mais de dez anos, através do pelouro da Juventude, bolsas de estudo aos alunos do concelho que frequentam o ensino superior. Desde 2020, cerca de 2 300 alunos beneficiaram deste apoio, resultando num investimento municipal de 1,2 milhões de euros.

Famalicão: Agrupamento Pe. Benjamim Salgado conhece na Letónia outras práticas pedagógicas

O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado estiveram na Letónia, mais precisamente na Riga State Technical School, uma das mais prestigiadas instituições de ensino técnico da Europa. O objetivo foi aprofundar a visão estratégica para o ensino profissional na Europa.

Na iniciativa, no âmbito do projeto Erasmus+ KA121 VET – mobilidade Job shadowing, estiveram presentes o diretor, José Moreira; o coordenador dos Cursos Profissionais, Serafim Pinheiro; o diretor dos Cursos da área de Informática, Cristiano Ferreira; e o diretor do Curso de Multimédia, Inácio Silva.

O objetivo desta deslocação insere-se na estratégia de internacionalização do Agrupamento, do reforço da qualidade do ensino profissional, promovendo a inovação técnica e pedagógica.

Durante uma semana, os responsáveis do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado conheceram outras metodologias de ensino, os recursos tecnológicos e os projetos desenvolvidos naquela instituição, reconhecida pela forte ligação ao mercado de trabalho e pela aposta na formação prática.

Uma oportunidade para conhecer outras práticas e soluções inovadoras que poderão ser concretizadas no Agrupamento. Entre os aspetos analisados destacam-se a integração de tecnologias digitais em contexto de sala de aula, a articulação entre diferentes áreas técnicas e a aproximação às necessidades reais das empresas. Foi, ainda, uma oportunidade para analisar uma futura mobilidade de grupo dos alunos do ensino profissional.

Segundo os responsáveis, esta experiência revelou-se extremamente enriquecedora, permitindo partilhar experiências que poderão contribuir para a modernização dos cursos profissionais.

Famalicão no top 10 dos concelhos mais baratos para arrendar casa

Vila Nova de Famalicão está entre os municípios mais acessíveis do país para arrendar habitação. Segundo uma análise do portal imobiliário Idealista, o concelho ocupa o 9.º lugar no ranking dos 25 municípios mais baratos de Portugal, com uma renda mediana de 8,6 euros por metro quadrado.

No topo da lista surge Benavente, no distrito de Santarém, onde o valor médio de arrendamento é de 5,2 euros por metro quadrado. Seguem-se Bragança (6,7 €/m²), Castelo Branco (7,1 €/m²), Santa Maria da Feira (7,1 €/m²) e Viseu (7,5 €/m²).

O estudo mostra ainda que vários municípios do Norte integram este ranking de rendas mais acessíveis, com destaque para distritos como Braga e Porto, que concentram vários concelhos nesta lista.

No extremo oposto estão os municípios mais caros para arrendar casa em Portugal. Lisboa lidera, com 21,7 euros por metro quadrado, seguida de Cascais (20,1 €/m²), Sines (18,6 €/m²), Loulé (17,2 €/m²) e Oeiras (17 €/m²).

Famalicão: Passeio motard para angariar fundos para o S. João em landim

Com o objetivo de angariar fundos para as festas de São João, em Landim, realiza-se, no dia 28 de março, um passeio ao Monte da Franqueira. A organização está a cargo da Comissão de Festas de São João de Landim, em parceria com o Grupo Amigos Motards Senhora das Dores.

A concentração e partida do passeio de motas estão marcadas para as 14h00, no Largo Dr. Fonseca Monteiro, em Landim, seguindo-se o percurso até ao Monte da Franqueira. A inscrição é obrigatória e exclusiva para os participantes no passeio de mota.

O custo de participação é de 6 euros, incluindo uma sandes e bebida.

Após o passeio, a animação decorre no Largo dr. Fonseca Monteiro, com serviço de comida e bebidas, insuflável para crianças, animação musical com DJ (depois das 16h30), ambiente festivo e convívio ao longo da tarde.

Este convívio é de acesso livre à população, esperando uma grande mobilização, porque o sucesso desta iniciativa será mais um contributo para o regresso das Festas de São João de Landim, que não se realizam há mais de 25 anos.

As inscrições para o passeio podem ser efetuadas através dos contactos: Henrique: 933 933 630; Liliana: 919 472 106.