Famalicão: Afonso Monteiro é campeão nacional de juvenis

Mais de 450 atletas participaram no Campeonato Nacional de Natação na categoria de Juvenis, que decorreu em Coimbra, entre os dias 20 e 22 de março. O Grupo Desportivo de Natação de Famalicão esteve representado por seis atletas.

A equipa famalicense terminou o Campeonato na décima posição no escalão Juvenis A ao conquistar seis medalhas, uma de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

Destaque para Afonso Monteiro que se sagrou Campeão Nacional na prova de 1 500 metros livres. O atleta arrecadou ainda mais duas medalhas de prata nos 200 e 400 metros estilos e uma de bronze nos 400 metros livres. A somar a tudo isto, recebeu o prémio de Vice-Campeão Nacional de Fundo.

Também Afonso Ribeiro esteve em evidencia ao conquistar dois títulos de Vice-Campeão Nacional nos 50 e 100 metros.