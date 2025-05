Famalicão: Afonso Monteiro vence Torneio de Fundo

Famalicão: BV Famalicão assinalaram 135 anos com sessão solene

No passado sábado, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses assinalou o 135º aniversário com uma sessão solene marcada pela imposição de insígnias e pela condecoração com emblemas de ouro, prata e bronze, a um conjunto de personalidades e elementos da corporação pelos serviços prestados à Associação.

“São exemplo de prontidão e resposta à população, zelam pela segurança das pessoas e bens e é justo reconhecer esta capacidade de servir e este exemplo de dedicação”, afirmou Mário Passos, o Presidente da Câmara de Famalicão que marcou presença na cerimónia.

O autarca lembrou ainda o apoio do Município que tem vindo a ser reforçado ao longo dos anos com um aumento de 40% no valor das verbas, ultrapassando os 700 mil euros.

No decorrer do evento, a corporação de bombeiros foi presenteada com seis novas viaturas, nomeadamente um camião cisterna, duas ambulâncias, uma viatura de socorro e um automóvel ligeiro.

Avelino Reis, atual Presidente da Associação Humanitária, relembra o propósito e dedicação da corporação “continuamos a trabalhar para dar ao corpo de bombeiros todas as condições para servir com prontidão, eficácia e capacidade de resposta as populações”.