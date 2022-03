Famalicão: AFPAD celebra o Carnaval com mensagem para a Ucrânia

O Sporting CP foi o grande vencedor da terceira edição do Carnaval Fama Cup, promovido pelo Futebol Clube Famalicão. Pela academia do clube passaram, esta terça-feira, mais de uma centena de jovens jogadores do escalão de infantis (2010), representativos de inúmeros clubes nacionais (Rio Ave, Feirense, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Varzim e Leixões).

O pódio desta jornada desportiva de futebol 7 foi, ainda, ocupado pelo Benfica e pelo Porto, por esta ordem. O FC Famalicão, que competiu com três equipas, conseguiu o quinto lugar com a formação “A”.

Salvador Santos, do Sporting, recebeu o prémio de melhor jogador, enquanto que Diogo Junqueira, do Famalicão, o de melhor guarda-redes. Tiago Alves, do Benfica, foi o melhor marcador e o Leixões levou para casa o prémio de melhor claque.