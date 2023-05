Famalicão: AFPAD celebra o Dia Internacional da Família

Francisco Silva, do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis, sagrou-se campeão nacional absoluto sub-8, na vertente semi-rápidas e, desta forma, alcançou o triplete na presente época. Depois de conquistar os títulos nacionais em clássicas e rápidas, o jovem atleta entrou no restrito grupo de 6 jovens que alcançaram esta tripla conquista no Xadrez Jovem Nacional. Com uma performance 100% vitoriosa, 7 pontos em 7 jogos, o famalicense foi, novamente, o melhor em sub-8. Atualmente, Francisco está federado no clube famalicense e estuda no 2.º ano de escolaridade no Colégio do Ave – Guimarães, fazendo parte de uma turma de Atividades de Enriquecimento Curricular – Xadrez Escolar e Federado desde o ano letivo 2021/2022.

O Campeonato Nacional de Jovens na vertente semi-rápidas, sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e fub-20 foi organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez e contou com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e Câmara Municipal de Loures. O mais importante evento destinado aos jovens xadrezistas disputou-se no passado sábado, no Pavilhão Desportivo EB 2-3 Bartolomeu Dias, em Sacavém.

A delegação do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis fez-se representar por 7 atletas. No escalão sub-20, José Santos foi terceiro absoluto, 5 pontos em 7 possíveis; sub-16, João Pedro Afonso, atual campeão nacional de clássicas, foi, mais uma vez, resiliente e alcançou a liderança na última sessão, com 6 pontos em 7 possíveis. No entanto, não foi feliz nos critérios de desempate e classificou-se em 4.º lugar absoluto. No escalão sub-14, José João Pinto alcançou o 8.º lugar absoluto, 5 pontos em 7 possíveis. Francisco Ramos posicionou-se em 25.º lugar no escalão sub-8; e Duarte Abreu e Gil Costa classificaram-se em 41.º e 51.º lugares respetivamente no escalão sub-16.