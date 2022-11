Famalicão: AFPAD celebra S. Martinho

A Casa das Artes apresenta pela primeira vez o Festival Soul de Inverno. É já nos dias 18 e 19 de novembro, com um programa que vai trazer a Famalicão PJ Morton, The Black Mamba, Irma e Elisa Rodrigues.

Estão programados dois concertos por dia, a começar com Elisa Rodrigues e The Black Mamba, sexta-feira, dia 18 de novembro, e a terminar com IRMA e PJ Morton, no sábado, dia 19. Para além de música ao vivo, o Festival conta com tertúlias e sessões de after-party conduzidas por Rui Miguel Abreu.

Quanto aos artistas, “Amor Perfeito” é o mais recente single de Elisa Rodrigues e assinala o regresso de Elisa Rodrigues às canções depois de em 2020 ter chegado à final do Festival da Canção com “Não Voltes Mais”, música também da sua autoria.

The Black Mamba são uma das bandas portuguesas que percorre o universo do blues, soul e funk, adaptando-o ao seu habitat natural. São uma verdadeira banda do mundo com atuações em Espanha, Brasil, EUA e Reino Unido, entre outros, tendo vencido o Festival da Canção e participado na Eurovisão com o tema ‘Love Is On My Side’.

IRMA nasceu em Lisboa, mas a sua identidade reflete forte influência da cultura angolana, país de origem dos avós com quem cresceu. Aos 12 anos herdou uma guitarra da mãe, que não mais parou de explorar, ao mesmo tempo que se aventurava na escrita de canções.

PJ Morton é um teclista, compositor e produtor excecionalmente versátil, conhecido pelos álbuns de R&B, gospel e pop, e com um extenso trabalho de estúdio para outros artistas. Nomeado para 16 Grammys, o artista arrecadou prémios como Melhor Álbum Gospel com “Gospel According to PJ: From the Songbook of PJ Morton”; Melhor Álbum R&B com “Gumbo” e Álbum do Ano com “We Are”.