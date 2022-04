Famalicão: AFPAD celebrou o Dia Mundial do Livro

Na passada semana, a associação recebeu Rita Mendes, médica, no âmbito da “Semana da Saúde Oral, dos Dentes e da Boca”. A médica, acompanhada por mais duas médicas dentistas, deu a conhecer às crianças a importância de uma boa higiene oral. As profissionais de saúde realizaram ainda um rastreio oral a 71 crianças das três salas do Pré-Escola.

Em comunicado, a Associação Gerações notou que «todas as crianças aprenderam quantos dentes têm na boca, o que devem comer e o que devem evitar comer, como escovar os dentes e que tipo de pasta para os dentes devem usar». Os alunos foram também «alertados para as situações em que devem ir ao dentista».

Segundo a associação, as médicas concluíram que as crianças das três salas do Pré-Escolar «têm uma boa saúde oral, havendo apenas um ou outro caso de pormenor a corrigir». As profissionais cederam ainda aos alunos um kit alusivo à higiene oral. No mesmo seguimento, as crianças deram às médicas alguns desenhos sobre o encontro.