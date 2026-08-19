A pretexto do Dia Mundial da Fotografia, que se assinala esta quarta-feira (19 de agosto), os jovens do Lar Residencial “A Minha Casa” participaram num passeio ao Parque dos Loureiros, em Vermoim. Mais uma oportunidade para estarem em contacto com a natureza, fazerem exercício físico e conviverem.

«O contacto com a natureza e a participação em atividades ao ar livre representam oportunidades fundamentais para promover o bem-estar físico e emocional dos nossos jovens. Estes momentos favorecem a autonomia, o convívio e a participação ativa na comunidade, contribuindo para uma melhor qualidade de vida», refere Célia Maia, Diretora Técnica da instituição.

Esta foi mais uma iniciativa da AFPAD para promover a inclusão, a participação social e a qualidade de vida dos jovens utentes, reforçando o compromisso de proporcionar experiências significativas que contribuam para o desenvolvimento pessoal.