Famalicão: AFPAD realiza colónia de férias em Vila do Conde

Hélder Pereira lidera a única lista de candidatos à Concelhia de Famalicão do CDS-PP. O ato eleitoral está marcado para este sábado, dia 20 de julho, e decorre na sede do partido, entre as 14 horas e as 16 horas. Os militantes do CDS serão também chamados a eleições para a Distrital do Partido, com o famalicense Ricardo Mendes como candidato à liderança da estrutura distrital.

Em comunicado à imprensa, Hélder Pereira fala num projeto de continuidade relativamente a estes dois últimos anos de liderança. «Trabalhamos no que foi o nosso compromisso de aproximar o partido e a concelhia dos militantes, com um contato direto pelas freguesias, a promoção de debates como aquele que fizemos sobre os Cuidadores Informais, um tema muito caro à matriz democrata cristã do nosso partido, e a intervenção muito ativa no que foram os últimos atos eleitorais», destaca.

O atual presidente da Concelhia de Famalicão do CDS-PP realça que há muitas metas a cumprir, nomeadamente «um ciclo autárquico que se avizinha e que estamos empenhados em preparar com rigor, compromisso e com a responsabilidade que nos foi dada pelos famalicenses».

Deste modo, Hélder Pereira traça como objetivos para este novo mandato «reforçar a presença do partido, porque temos quadros qualificados e capazes de contribuir de forma superlativa para a continuidade de um projeto autárquico comprometido com os anseios e o futuro de Famalicão». Quer também enaltecer os valores do CDS-PP, «indo ao encontro dos anseios da nossa geração mais jovem com políticas e propostas nas áreas do ambiente, da digitalização, da educação, e dos valores de sempre do CDS, estando sempre ao lado das pessoas», acrescentou.

Recorde-se que o CDS-PP assinala esta sexta-feira, 19 de julho, 50 anos da sua fundação, uma data comemorada no dia seguinte, a 20 de julho, numa festa a realizar a partir das 17H00 nos Jardins do Palácio de Cristal no Porto.