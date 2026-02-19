Famalicão: AFSA relata episódios de violência que promete combater com mão pesada

Insultos, arremesso de objetos, tentativas de intimidação e danos patrimoniais dirigidos às equipas de arbitragem e outros agentes desportivos envolvidos nos campeonatos concelhios, motivaram um comunicado da Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão. Na posição conjunta da direção e dos conselhos de disciplina e de arbitragem são relatados «um conjunto de incidentes graves» que revelam «uma preocupante degradação do ambiente desportivo, absolutamente incompatível com os princípios de respeito, lealdade e fair-play que devem nortear o futebol».

A AFSA «repudia de forma firme e inequívoca» os comportamentos que atentem contra a integridade física, moral e funcional dos agentes desportivos, «em especial das equipas de arbitragem, cuja missão é essencial ao regular funcionamento das competições».

Perante os casos que se têm verificado, o Conselho de Disciplina promete «rigor, imparcialidade e determinação na apreciação de todos os factos que lhe sejam submetidos», aplicando as sanções previstas no regulamento «sempre que se mostrem verificadas infrações disciplinares. A exigência disciplinar será reforçada sempre que a gravidade dos comportamentos o imponha».

A AFSA apela a todos os clubes, dirigentes e demais intervenientes «para que assumam plenamente o seu dever de prevenção, controlo e promoção de um ambiente de respeito institucional», sob pena de responsabilização disciplinar. «O respeito pelo jogo começa no respeito pelas pessoas e esse princípio não é negociável», avisa.

O organismo que tutela os campeonatos concelhios pede «competição saudável, formação cívica e exemplo positivo para atletas e comunidades. A violência, a intimidação e a desresponsabilização não serão toleradas», garante.