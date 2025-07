Famalicão: Ágata e Cláudia Nayara nas comemorações do 39.º aniversário da vila de Joane

A partir desta sexta-feira, os produtos com o selo “Made IN Famalicão – Produto que é Nosso” ganham destaque em duas superfícies comerciais de Vila Nova de Famalicão, com o objetivo de promover e valorizar a produção local.

Entre 4 e 16 de julho, no E.Leclerc de Famalicão estará instalada uma ilha promocional central com uma oferta diversificada de produtos frescos, queijos, fumeiro, vinhos, licores e doçaria. Entre 18 e 31 de julho, a mesma campanha decorre no Supermercado Bandeirinha.

A iniciativa está inserida no Programa de Incentivo ao Consumo de Produtos Locais e Endógenos, com o objetivo de dinamizar o setor agroalimentar famalicense, estimular a economia local e criar novas oportunidades de comercialização para os produtores do concelho.

Recorde-se que o selo “Famalicão Made IN – Produto que é Nosso” reconhece e distingue produtos agrícolas que cumpram os critérios de qualidade, autenticidade e origem definidos no regulamento do programa, contribuindo para a valorização da produção endógena do território.

Na iniciativa estão expostos produtos da Espomorango, Famaberries, Naturconvívio, Fumeiro do Fernando, Lactilouro – Dom Villas, Senras Dairy, Pão-de-Ló Burguês, Sim Chocolate, Vieira de Castro, BASLOP – Sousa Lopes, Casa de Compostela, Casal de Ventozela, Frutivinhos, Vinhos Castro e Minikiwi Farm.