O ex-autarca socialista Agostinho Fernandes está contra a atribuição do seu nome à Casa das Artes, segundo proposta do Partido Socialista. Quanto à proposta de homenagem aos dois antigos presidentes de Câmara (Agostinho Fernandes e Armindo Costa [2002-2013]), Agostinho Fernandes diz que mais não é do que um «conjunto de manobras político-partidárias, cujos inconfessáveis fins nada têm a ver com os interesses gerais da comunidade constituída pelos cidadãos famalicenses que os órgãos autárquicos devem servir».

Esta posição está expressa numa carta aberta enviada por Agostinho Fernandes ao atual presidente da Câmara, que data de 29 de agosto, quase dois meses após a proposta do PS, que foi discutida em reunião extraordinária (3 de julho, por iniciativa do PS) e rejeitada pela maioria PSD/CDS, com abstenção do Chega.

«Até ao momento em que a proposta foi submetida a votação na reunião da Câmara Municipal, esperei por um contacto da parte de V. Exª, como presidente do órgão, para esclarecer se eu próprio estava de acordo com os métodos adotados e com a atribuição do meu nome àquele importantíssimo equipamento cultural concebido e construído durante o período em que fui Presidente da Câmara Municipal», escreve o ex-autarca socialista.

Sobre a atribuição do nome à Casa das Artes, Agostinho Fernandes esclarece que a conceção e construção daquele equipamento «não resultaram de decisão exclusivamente minha e não fui o único a contribuir para que o objetivo fosse alcançado. O projeto só foi executado com o trabalho, o empenhamento e a colaboração de outros autarcas que, então, compunham a Câmara Municipal, mesmo que, em algumas deliberações relativas àquele empreendimento, tivesse até havido discordâncias de alguns eleitos pela então oposição».

Por outro lado, Agostinho Fernandes não se «surpreende» que Armindo Costa tenha aceite a atribuição do seu nome ao Parque da Devesa.

Sobre a nova proposta, aprovada pela Coligação PSD-CDS/PP, na dita reunião extraordinária, que será a homenagem a todos os autarcas, Agostinho Fernandes também está contra, porque, diz, «no essencial visará apenas os interesses de alguns, bem como promover e perpetuar vaidades».

Acerca destas propostas de homenagem, adianta que «não posso pactuar com tal reprovável exercício de cidadania, nem permitir que o meu nome seja utilizado para servir interesses perversos e provincianos, pois que os famalicenses, embora certamente mal informados, não merecem ser tratados deste modo. Assim, deverá V. Exª considerar que não aceito e repudio que o meu nome seja utilizado, pretensamente a título de homenagem, para servir interesses de terceiros».

Antigo presidente de Câmara do PS diz que há uma «manobra» para afastar Mário Passos do cargo

O antigo presidente de Câmara socialista, que exerceu funções entre 1983 e 2001, considera a proposta socialista «uma manobra de política partidária, que poderá servir interesses particulares, ao estilo de puro mercenarismo, que parece ter como objetivo afastar V. Exª do cargo que ocupa». Pois que acha «estranho e insólito» que os órgãos dirigentes do PSD «tivessem sido tão empenhados em apoiar a proposta, formalmente do Partido Socialista, ao ponto de considerar que a rejeição da mesma constituía fundamento bastante para retirar a confiança política ao Presidente da Câmara Municipal, sem que tivesse sido invocado qualquer facto ou conduta violadora da lei ou dos valores éticos que devem orientar a condução dos destinos da autarquia», analisa.

Conclui que «muito mal vai a nossa democracia quando os autarcas e políticos locais estão a este nível. Como ensinou Manuel Alegre, o culto da personalidade conduz sempre ao triunfo da mediocridade. É ao que estamos a assistir».

Agostinho Fernandes estranha, também, que os vereadores do Partido Socialista, apoiados pela direção concelhia de então (presidida por Eduardo Oliveira), tenham incluído a homenagem a Armindo Costa que, no entender do ex-autarca socialista, «muito ofendeu a memória e o trabalho sério e honrado daqueles que o precederam, bem como muitos funcionários do município».

Armindo Costa a favor da homenagem

Recorde-se que Armindo Costa aceitava a proposta de homenagem, com atribuição do seu nome ao Parque da devesa. «Honrou-me que o partido político derrotado nas eleições para a Câmara, tenha tido o gesto de, nos 50 anos do Poder Local, se lembrar do papel que, a par com o dr. Agostinho Fernandes, tivemos para a nossa terra», dizia, em carta, a 26 de junho, enviada aos presidentes das concelhias do PSD e CDS/PP.

Na mesma carta enviada aos dois partidos, Armindo Costa avisa que não dá o seu «consentimento a qualquer outra proposta alternativa que inclua o seu nome», acrescentando que essa aceitação «seria uma enorme hipocrisia para quem a propõe, ou para quem a aceite».