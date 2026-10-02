O ex-autarca Agostinho Fernandes, que liderou os destinos da Câmara Municipal de Famalicão entre 1983 e 2001, é um dos oradores do Ciclo de Conferências “De Famalicão para o Mundo – 50 anos do Poder Local Democrático (1976-2026). A conferência do socialista é no dia 22 de outubro, numa sessão em que partilhará o seu testemunho sobre a sua passagem pela vida autárquica.

A iniciativa faz parte do programa oficial das comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático em Vila Nova de Famalicão que começa na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, numa organização da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Famalicão.

A primeira sessão terá como tema a “História dos Municípios em Portugal” e como oradora Paula Pinto Costa, diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM).

As duas sessões terão lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a partir das 18h30, com entrada livre.

O Ciclo de Conferências “De Famalicão para o Mundo – 50 anos do Poder Local Democrático (1976-2026)” decorrerá até janeiro do próximo ano para celebrar e analisar o cinquentenário do poder local democrático, destacando a sua ação no desenvolvimento socioeconómico e cultural do país.

A organização e coordenação científica do Ciclo de Conferências está a cargo da Câmara e Assembleia Municipais de Famalicão, do CITCEM/FLUP, da Associação Portuguesa de História e do Centro de Formação Agrupamento de Escolas Vila Nova de Famalicão.

O programa comemorativo dos 50 anos das primeiras eleições autárquicas livres de 1976 prolonga-se até 25 de abril do próximo ano, dia em que será inaugurada uma nova obra de arte urbana de homenagem aos 50 anos do Poder Local.

As celebrações contam com várias iniciativas que, segundo o Município, visam consagrar o Poder Local e a transformação profunda que Vila Nova de Famalicão assistiu nestas cinco décadas. Será prestada homenagem a todos os cidadãos que ao longo destes 50 anos serviram a comunidade, com particular relevo «para a justa e devida homenagem aos presidentes de Câmara».

Do programa, destaque também para a criação de um novo núcleo expositivo permanente na exposição “Tempo, Espaço & Ser – Território de Vila Nova de Famalicão”, dedicado aos 50 anos do Poder Local Democrático em Famalicão, aos ex-presidentes de Câmara e às principais ações por estes desenvolvidas durante os vários mandatos, com data de inauguração marcada para 12 de dezembro deste ano.

Serão também dinamizadas aulas abertas com ex-autarcas e organizada e produzida uma exposição itinerante sobre os 50 anos do Poder Local no concelho.