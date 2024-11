Famalicão: Agressões com faca e taco de basebol

A sexta jornada do nacional de hóquei em patins trouxe um feito que, tão cedo, o autor da proeza não vai esquecer. A Juventude Pacense, treinada pelo famalicense Hugo Azevedo goleou, 8-4, o Sporting e dos oitos golos marcados Joca Guimarães marcou seis.

O autor da proeza fez praticamente toda a sua carreira no OC Barcelos, com uma passagem pelo FAC, na época 22/23, seguindo depois para os italianos do Bassano. Agora representa a formação de Paços de Ferreira.

Ao serviço do Famalicense, Joca Guimarães (28 anos), que é natural do concelho vizinho de Barcelos, já havia manifestado a sua veia goleadora, com 23 golos em 28 partidas.

Com a proeza alcançada este fim de semana, diante do Sporting, Joca já é o segundo melhor marcador do Campeonato Placard, com 10 golos, menos um que Miguel Rocha, do OC Barcelos.