Famalicão: Agressões e insultos obrigam à chamada da GNR a espaço comercial na Lagoa

Uma patrulha da GNR foi acionada, ao final da tarde desta segunda-feira, ao Atlantic Park, na freguesia da Lagoa, em Famalicão.

Na origem da situação terão estado desavenças familiares que resultaram em agressões e insultos entre várias pessoas, no interior de uma das lojas daquele retail e, posteriormente, no espaço exterior, junto ao estacionamento.

Apesar de tudo, não houve necessidade da intervenção dos bombeiros, a GNR registou a ocorrência que, agora, deverá seguir os trâmites legais.

 

Famalicão: Rio Ave renova com João Marques

O treinador famalicense, depois de ter conduzido a equipa feminina do Rio Ave à histórica subida à Liga BPI, a primeira presença de sempre na principal divisão do futebol nacional, viu o seu contrato renovado por mais um ano.

Com uma carreira de sucesso no futebol feminino nacional, João Marques exibe nove títulos e várias subidas de divisão. Foi, por exemplo, campeão da 2.ª Divisão e vencedor da Taça de Portugal pelo SL Benfica; conquistou por duas vezes a Taça da Liga ao serviço do SC Braga, e no Racing Power foi campeão da 2.ª Divisão, assegurando a subida à Liga, além de ter chegado à final da Taça de Portugal e à Final Four da Taça da Liga em 2024. Entre 2019 e 2021, treinou o FC Famalicão, onde também garantiu uma subida de divisão.

No conjunto vilacondense, João Marques prepara-se para liderar a equipa na sua estreia na elite do futebol feminino nacional.

Famalicão: PSP persegue homens que assaltaram casa, um deles tentou fugir a pé mas foi apanhado

Um homem foi detido pela PSP, depois de ter tentado uma fuga apeada, na sequência de um assalto a uma residência, em Famalicão

O detido, revela a autoridade, atuou com um outro homem no arrombamento de uma porta e posterior furto à moradia. Quando abandonaram o local foram intercetados pela PSP e, ao serem abordados pelos agentes, os criminosos abandonaram a viatura e tentaram fugir a pé.

No carro ficaram para trás vários bens furtados, entre eles peças em ouro, relógios e 4.050 euros em dinheiro.

Eduardo Oliveira entrega listas do PS em Famalicão

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal, Eduardo Oliveira, entregou esta manhã no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão as listas para a Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia. Ao todo, são mais de mil candidatos distribuídos pelas diferentes estruturas autárquicas.

A lista à Vereação é composta por 19 elementos, maioritariamente mulheres, com forte presença de independentes e uma média de idades nos 40 anos. Já a lista para a Assembleia Municipal é liderada por Helena Freitas, Professora Catedrática da Universidade de Coimbra, ex-deputada e figura reconhecida na área da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável.

“A entrega das listas no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão foi um momento simbólico mas profundamente significativo e que marca formalmente uma caminhada que temos vindo a construir com seriedade, dedicação e proximidade junto dos famalicenses”, afirmou Eduardo Oliveira.

O candidato destacou ainda: “São mais de mil mulheres e homens preparados, ligados às suas comunidades, determinados a fazer diferente e melhor. Estamos prontos para a Mudança que o nosso concelho precisa. E estamos prontos para fazê-la com todos e para todos.”

Com esta entrega formal, o PS de Famalicão apresenta-se às eleições autárquicas com o lema “A Mudança”, defendendo políticas para habitação acessível, criação de um Centro Municipal Geriátrico, reforço da cooperação com IPSS, mais vagas em creches e melhorias na saúde, transportes e apoio ao comércio local.

Famalicão: Iniciativa Liberal apresenta listas à Câmara, Assembleia e freguesias

Esta segunda-feira, 18 de agosto, a Iniciativa Liberal Famalicão entregou no Tribunal as listas de candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e às freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, Joane, Antas e Abade de Vermoim e Lemenhe, Mouquim e Jesufrei.

O coordenador dos liberais e candidato à Câmara, Paulo Ricardo Lopes, apelou aos famalicenses para virem “construir Vila Nova, um Famalicão de oportunidades, com uma câmara mais eficiente e um plano para transformar Famalicão numa referência nacional na educação”.

Paulo Ricardo Lopes agradeceu ainda aos candidatos pelo contributo na elaboração do programa e destacou “a coragem de enfrentar pressões” que, segundo o próprio, têm prejudicado a credibilidade das instituições locais.

Famalicão: Três jogadores na seleção nacional sub-17

O FC Famalicão reforça a presença na seleção nacional sub-17. Depois das chamadas de Lamime Fawler e Filipe Magalhães, o clube recebeu agora a convocatória de Afonso Rodrigues para o estágio que a equipa das Quinas está realizar até terça-feira.

O defesa central chegou ao Famalicão na época 2023/24 para os sub-15; atualmente joga pelos sub-17 que disputam o Campeonato Nacional da I Divisão.

Famalicão: Gonçalo Santos chamado à seleção nacional

O avançado famalicense, que representa o FC Porto, foi chamado para um estágio da seleção nacional sub-16 que vai decorrer entre os dias 25 e 27 de agosto na Cidade do Futebol.

Gonçalo Santos teve a sua primeira chamada a trabalhos da seleção nacional a 13 de maio deste ano.

Para este estágio, o selecionador Filipe Ramos chamou 24 jogadores que terão pela frente várias sessões de treino.