Famalicão: Agrupamento 206 St. Adrião realizou a Cerimónia das Passagens

No passado sábado, as seniores da AA Didáxis começaram o Campeonato Nacional – Divisão de Honra com uma vitória no recinto do Colégio de Gaia B.

As atletas da AA Didáxis estiveram na frente do marcador durante quase todo o jogo, consumando a vitória, por 25-21.

A Divisão de Honra é uma prova bastante competitivo e começar com uma vitória fora é um importante tónico para os difíceis confrontos que se avizinham.

Nesta partida de abertura, realce para a prestação global da equipa, tanto no capítulo ofensivo como defensivo e os 5 golos marcados pelas atletas Francisca Araújo, Cecília Mendes e Cátia Ferreira. Na próxima jornada a AA Didáxis vai voltar a jogar em Riba de Ave, no pavilhão da Didáxis, às 17 horas, com a receção ao ND Santa Joana – Maia.