Famalicão: Agrupamento de Escolas Camilo desenvolve artes circenses no âmbito do Erasmus+

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, como escola coordenadora do projeto Erasmus+ “The Arts Ring”, está a trabalhar com escolas parceiras de Espanha, Turquia, Grécia, Itália e Bulgária.

O projeto prevê seis mobilidades, sendo explorada uma arte em cada país parceiro, que, por sua vez, realiza pesquisas, contactos e protocolos com instituições locais ligadas às artes.

Em Famalicão desenvolvem as artes circenses. Esta terça-feira, dia 8 de março, a comitiva foi recebida no município de Famalicão, onde fez uma demonstração das artes circenses. Esta quarta-feira, pelas 21horas, no ginásio da Escola Camilo Castelo Branco, haverá um espetáculo, que será o culminar desta mobilidade de Erasmus+, com a participação de mais de 100 alunos do 1.º e 2.º ciclos do AECCB. Na plateia contam com 43 elementos das comitivas dos diferentes parceiros do projeto, vindos dos cinco países, e mais de 150 pais. Aguardam, ainda, a presença da diretora da Agência Nacional Erasmus+.

Recorde-se que o projeto “The Arts Ring” foi um dos cinco projetos nacionais, Erasmus+ AK227, aprovado para os anos 2021-2023, e envolve alunos dos 8 aos 14 anos, do 10.º e 2.º ciclos e os alunos dos cursos profissionais de Design Gráfico e Audiovisuais. É um projeto com três objetivos: desenvolvimento das competências comunicativas e expressivas dos alunos; a promoção do tempo e espaço para a articulação entre o currículo formal e não formal; e ser autossustentável através da partilha de competências práticas e não formais entre associações locais.