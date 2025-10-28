Concelho, Educação

Famalicão: Agrupamento de Escolas D. Maria II recebe grupo de alunos de Itália

O Agrupamento de Escolas D. Maria II recebeu um grupo de 14 alunos do Istituto Comprensivo Carmagnola 2, da Província de Turim, Itália, acompanhados por 4 docentes. Foi a primeira vez que recebeu um grupo de alunos tão novos, uma vez que tinham entre 9 e 11 anos. Estiveram em Famalicão entre 18 e 24 de outubro, uma semana com atividades, visitas e grupos de trabalho sobre arte e pintura, em articulação com o Clube das Artes e de Robótica e Programação com Lego SPYKE e o apoio dos docentes do Laboratório de Educação Digital.

Durante essa semana, os alunos interagiram uns com os outros, incluindo com os alunos do 1.º Ciclo da Escola Básica de Gavião, que os receberam de forma calorosa.

Os alunos do Clube Europeu organizaram uma atividade intercultural e prepararam para eles um Quizz com curiosidades sobre Portugal e suas tradições. Por sua vez, os alunos italianos também fizeram uma apresentação sobre a sua escola e sobre o seu país. Foi um importante momento de aprendizagem sobre a cultura de cada um dos países.

A Equipa coordenadora dos projetos Erasmus no Agrupamento de Escolas D. Maria II agradece a todos quantos colaboraram nesta iniciativa.

Deixe um comentário

Famalicão: Primeira reunião de Câmara é esta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira, dia 29 de outubro, às 15 horas, realiza-se a primeira reunião de Câmara do novo executivo, eleito a 12 de outubro e que tomou posse este domingo.

Entre os pontos da agenda, está a fixação de cinco vereadores a tempo inteiro e a delegação de competências em cada um deles. Está também previsto o acerto da periodicidade das reuniões ordinárias do executivo municipal, cuja proposta é que continuem a ser às quintas-feiras (quinzenais), com início às 10 horas, no salão nobre do edifício.

Presidente da Câmara é Mário Passos, vereadores pela coligação PSD/CDS-PP – Hélder Pereira, Susana Pereira, Augusto Lima, Pedro Oliveira e Vânia Marçal. Na oposição, pelo PS, Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Ivo Sá Machado e Neide Ribeiro. Pelo Chega Pedro Alves.

Famalicão: Associação Cultural e Desportiva SM Brufe realiza magusto

A Associação Cultural e Desportiva São Martinho de Brufe promove um magusto, no dia 22 de novembro, a partir das 19h30, na sua sede. Além da oferta de castanhas haverá rojões, bifanas, feijoada, papas de sarrabulho, entre outros petiscos.

Atua a Escola de Dança The Motion Project, o Rancho Folclórico da Associação CDSM de Brufe, o Rancho Folclórico As Ceifeiras de Canedo (Stª Maria da Feira) e a Escola de Concertinas da Associação CDSM de Brufe.

Até ao dia 16 de novembro são aceites reservas através de mensagem privada para a página de Facebook da associação ou para os seguintes contactos: 915944498 (Ana Santos) e 917765845 (Mário Melo).

Famalicão em aviso amarelo: Chuva e trovoada para as próximas horas

O distrito de Braga, onde se insere Vila Nova de Famalicão, está até ao final do dia em aviso meteorológico amarelo, devido ao mau tempo.

Segundo as previsões, esperam-se períodos de chuva forte, que pode vir acompanhada de trovoada.

O aviso deve manter-se até às 24h.

Famalicão: Torneio desportivo solidário com as crianças

A Associação 1.º de Maio, de Requião, organiza, no dia 2 de novembro, domingo, um torneio solidário que irá decorrer nas suas instalações, com quatro equipas locais.

Arranca às 09h30, com o ponto alto pelas 11h30, com a chegada do Batman que irá recolher brinquedos para entregar às crianças em tratamento no IPO e no Hospital de Famalicão.

Para tal, está a decorrer, desde o dia 7 de outubro, uma campanha de recolha de brinquedos. Quem puder deve deixar um brinquedo novo e ainda embalado.

Famalicão: “Doces Intervalos Literários” como forma de acolher na EB Conde de Arnoso

A equipa da Biblioteca Escolar Conde de Arnoso promoveu mais uma edição do Projeto Supra, dedicado ao ato de “AcoLhER”, no sentido de fortalecer a integração dos novos docentes e reforçar os laços de colaboração entre todos os agentes educativos.

A primeira ação foi no dia 21, durante o intervalo mais alargado, os chamados “Doces Intervalos Literários”, com leitura como acolhimento. “Caderno de encargos sentimentais” e “Máquina de escrever sentimentos”, de Inês Meneses, foram as obras escolhidas. As frases apelavam à importância da integração, do trabalho colaborativo e da entreajuda, da confiança, da motivação e da resiliência, necessárias para todos os professores.

Famalicão: André Carvalho vai pedalar pela Aviludo-Louletano

O ciclista famalicense é o mais recente reforço da equipa Aviludo-Louletano.
Com uma vasta experiência internacional, «André traz consigo um percurso sólido e uma enorme dedicação à modalidade. A sua presença será, sem dúvida, uma mais-valia, aportando experiência, garra e ambição para alcançar grandes resultados na nova temporada», escreve a equipa nas redes sociais.
Na época passada, André Carvalho, de 27 anos, representou a Efapel Cycling, depois de cinco épocas internacionais, três das quais na World Tour.