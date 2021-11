Famalicão: Agrupamento de Escolas D. Maria II recebe selos europeus de qualidade

Foram atribuídos três Selos Europeus de Qualidade ao Agrupamento de Escolas D. Maria II pelo trabalho dinamizado no ano letivo 2020/2021 com os alunos das turmas 6º E, 7º A, 9º A e 9º C, nos projetos eTwinning “Welcome to… My Place”, “My Science Planet”, “Green Environment” e “Light me the Way”.

O Agrupamento de Escolas D. Maria II já reconhecido como Escola eTwinning, graças ao valor dos projetos desenvolvidos por vários professores e alunos, vê, assim, reforçada a sua presença nesta importante comunidade de escolas europeias.