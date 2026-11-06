O Agrupamento de Escolas D. Sancho I recebeu, na quarta-feira, a palestra “Inteligência Artificial na Prática de um Neurocientista”, dinamizada por Rafael Jungmann, investigador pós-doutoral no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, da Escola de Medicina da Universidade do Minho.

Ao longo de duas sessões, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de investigação em neurociência computacional e explorar, através de exemplos reais, diferentes aplicações da Inteligência Artificial na programação, visualização de dados, organização de ideias e interpretação de resultados.

A iniciativa estimulou a reflexão sobre a utilização consciente da Inteligência Artificial, a importância de validar a informação e a capacidade humana de formular perguntas e tomar decisões.

A iniciativa foi organizada pela Equipa de Cidadania e Desenvolvimento e pelo Clube Ciência Viva.