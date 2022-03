Famalicão: Agrupamento de Escolas de Gondifelos abre concurso para o cargo de diretor

O Agrupamento de Escolas de Gondifelos (AEG), atualmente liderado por Jones Maciel, vai ter um novo diretor e o concurso será aberto no início de abril.

A Comissão Eleitoral do AEG desafia os interessados, que reúnam as condições previstas no Decreto-Lei 137/2012, «a preparar uma candidatura que possa corresponder às expetativas da comunidade». Além disso, incentiva-os a partilhar as ideias com o agrupamento, para que possam contribuir para a concretização do Projeto Educativo.

Do agrupamento fazem parte os estabelecimentos de ensino de Gondifelos, Cavalões e Outiz, com um total 462 alunos, sendo caracterizado pelo “ambiente familiar”, pelos “bons resultados académicos” e pela “forte ligação à comunidade”. De acordo com o AEG, são esses aspetos que fazem o «estabelecimento uma escola única e peculiar, onde as crianças, os jovens e os adultos se sentem verdadeiramente felizes».