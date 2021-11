Famalicão: Agrupamento de Escolas de Ribeirão distinguido com Selo Escola Saudável

A Direção Geral de Educação atribuiu o Selo de Escola Saudável, nível avançado, ao Agrupamento de Escolas de Ribeirão pelas suas práticas na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade. A distinção avaliza as práticas desenvolvidas no ano 2020/2021, sendo válido por um período de dois anos.

Nesta edição, foram concedidas 410 menções “Selo Escola Saudável”, entre os níveis “Iniciação”, “Intermédio” e “Avançado”, com o Agrupamento de Ribeirão a ser contemplado com o nível Avançado.

«Foi com grande alegria e orgulho que vimos reconhecido o trabalho desenvolvido pela equipa da Saúde Escolar, recebendo pela terceira vez o Selo. Temos consciência que ao reconhecerem as boas práticas do Agrupamento, acresce a responsabilidade, no sentido de que temos de continuar a contribuir para o bem-estar da comunidade», escreve Elsa Carneiro, diretora do Agrupamento.