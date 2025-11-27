Famalicão: Agrupamento de Escolas Terras do Ave abre espaços para desenvolvimento integral

O Agrupamento de Escolas Terras do Ave (AETA) tem dois novos espaços: o STEAM LAB e Salas 360. A inauguração decorreu no dia 24, com a presença do vereador da educação, Pedro Oliveira, a presidente de Junta de Pedome, Alexandra Silva e diversos membros da comunidade educativa.

As salas 360 são de inclusão, bem-estar e desenvolvimento integral e materializam o compromisso do AETA com o bem-estar e práticas inclusivas.

De acordo com a direção do agrupamento, foram concebidas para proporcionar ambientes de equilíbrio, regulação e acompanhamento individualizado. A sua natureza multifuncional permite o desenvolvimento integral dos alunos, através de Espaço Snoezelen (Estimulação Sensorial), área dedicada à estimulação e regulação sensorial, promovendo momentos de calma e de controlo, essenciais para o bem-estar e a regulação emocional; Áreas de Trabalho Estruturado, espaços que garantem condições ideais de concentração e acompanhamento individualizado; Motricidade e Atividades da Vida Diária (AVD), zonas dedicadas ao desenvolvimento da motricidade fina e global e à aquisição de competências essenciais para a autonomia pessoal.