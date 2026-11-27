O Agrupamento de Escolas Terras do Ave já dispõe de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) na escola sede, em Pedome, «uma medida importante para reforçar a segurança e a capacidade de resposta em situações de emergência médica».

O equipamento está colocado no hall principal, junto ao acesso aos serviços administrativos, acessível para qualquer eventualidade que envolva alunos, docentes, pessoal não docente ou visitantes.

Para complementar esta instalação, a escola vai promover formação certificada em Suporte Básico de Vida (SBV-DAE) para elementos da comunidade educativa, garantindo que existam pessoas habilitadas no agrupamento para utilizar o equipamento.

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