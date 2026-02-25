Famalicão: Agrupamento de Escuteiros de Vilarinho organiza feiras das sopas

O concelho de VN Famalicão está na 36.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre a partir de hoje até domingo. Na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, o município aposta na promoção do território, através da cultura, pelo turismo literário e na enogastronomia para captar a atenção de visitantes.

O ponto alto da representação famalicense está marcado para a tarde desta quinta-feira, às 15h00, no auditório da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, com a apresentação de “Camillo – Rotas do Escritor”, iniciativa que pretende consolidar Famalicão como um destino de referência no turismo literário, valorizando a herança histórica de Camilo Castelo Branco.

Os produtos locais também estão em destaque com uma prova de vinhos do produtor Vinevinu e um showcooking sobre a “Galinha Mourisca”, cuja receita conta da obra camiliana “O Santo da Montanha”, prato que será confecionado pelo Chef Renato Cunha, do Restaurante Ferrugem.

A presença famalicense em Lisboa estende-se ainda para fora do recinto da BTL. No âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento do escritor de Seide, a Estação do Rossio acolhe, até 8 de março, a exposição itinerante “Livro Aberto – Camillo: Rotas do Escritor”. A inauguração da mostra decorre hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h00, com a presença do vereador do Turismo, Augusto Lima.