Famalicão: Agrupamento Padre Benjamim Salgado com três prémios nos Jovens Repórteres para o Ambiente

O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (Joane) arrecadou três prémios no Seminário Nacional dos Jovens Repórteres para o Ambiente, que decorreu entre 27 de fevereiro e o dia 1 de março, em Águeda.

Nos trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo 2025/26, a Escola pe. Benjamim Salgado conquistou um primeiro lugar com um artigo jornalístico (escalão 15-18 anos), escrito por João Hernâni da Costa e Vaz da turma 11.º G. Houve, ainda um terceiro lugar pelo trabalho dos alunos da turma 3Q do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil.

Relativamente aos posters dos projetos em curso, neste ano letivo, a AEPBS apresentou um intitulado “Descobrir a biodiversidade num trilho”, também da autoria do aluno João Hernâni Vaz, do 12.º F, que ficou em segundo lugar.

Duas professoras e quatro alunas do Agrupamento estiveram presentes do Seminário. Uma oportunidade para fomentar a comunicação, partilhar objetivos e trocar experiências. Debateram-se as vertentes da investigação, jornalismo e internet, fotografia e multimédia, através de workshops.

A professora Coordenadora do projeto, Susana Costa, destaca a participação neste seminário das alunas Rosa Dias, da turma 9.ºB, Eva Oliveira, da turma 11.ºB, Isabela Astorga e Maria Oliveira, ambas da turma 11.ºE, que, durante três dias “vestiram a camisola JRA” «demonstrando espírito de equipa, muito interesse e envolvimento nas várias atividades desenvolvidas. Esta experiência constituiu uma mais-valia para o desenvolvimento de inúmeras competências privilegiadas à saída da escolaridade obrigatória e abriu portas para que estas alunas possam vir a participar em missões JRA futuras».