Famalicão: Agrupamento Pe. Benjamim Salgado conhece na Letónia outras práticas pedagógicas

O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado estiveram na Letónia, mais precisamente na Riga State Technical School, uma das mais prestigiadas instituições de ensino técnico da Europa. O objetivo foi aprofundar a visão estratégica para o ensino profissional na Europa.

Na iniciativa, no âmbito do projeto Erasmus+ KA121 VET – mobilidade Job shadowing, estiveram presentes o diretor, José Moreira; o coordenador dos Cursos Profissionais, Serafim Pinheiro; o diretor dos Cursos da área de Informática, Cristiano Ferreira; e o diretor do Curso de Multimédia, Inácio Silva.

O objetivo desta deslocação insere-se na estratégia de internacionalização do Agrupamento, do reforço da qualidade do ensino profissional, promovendo a inovação técnica e pedagógica.

Durante uma semana, os responsáveis do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado conheceram outras metodologias de ensino, os recursos tecnológicos e os projetos desenvolvidos naquela instituição, reconhecida pela forte ligação ao mercado de trabalho e pela aposta na formação prática.

Uma oportunidade para conhecer outras práticas e soluções inovadoras que poderão ser concretizadas no Agrupamento. Entre os aspetos analisados destacam-se a integração de tecnologias digitais em contexto de sala de aula, a articulação entre diferentes áreas técnicas e a aproximação às necessidades reais das empresas. Foi, ainda, uma oportunidade para analisar uma futura mobilidade de grupo dos alunos do ensino profissional.

Segundo os responsáveis, esta experiência revelou-se extremamente enriquecedora, permitindo partilhar experiências que poderão contribuir para a modernização dos cursos profissionais.