Famalicão: Agrupamento Terras do Ave junta 70 crianças em Férias de Verão na Escola

Na semana de 3 a 7 de julho, 70 crianças, do 1.º ao 9.º ano, dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Terras do Ave, participaram nas Férias de Verão na Escola, promovidas pelas técnicas do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), com a colaboração dos professores e assistentes operacionais do agrupamento.

Também antigos alunos, que terminaram no ano letivo anterior o 9.º ano, reviveram emoções na sua antiga escola, sendo monitores nesta iniciativa.

O programa envolveu várias saídas (praia, piscina, Oficina do Biscoito e da Regueifa no Museu Municipal de Valongo, Parque da Cidade de Valongo e Parque Calça Ferros de Pedome), assim como atividades – desportivas, dança, pinturas, ateliers de culinária, jogos de mesa, MasterChef, entre outras – na escola sede, num horário compreendido entre as 9 e as 17 horas.

Foi uma semana de muita diversão, cooperação, alegria e, para que estas vivências fossem possíveis, foi necessário recorrer a várias parceiros, aos quais o Agrupamento de Escolas agradece.