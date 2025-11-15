Famalicão: Água entrou no MiniPreço de Calendário que não abriu portas

A chuva intensa que se fez sentir desde as 06h00 foi suficiente para deixar alagada a loja MiniPreço, em Calendário, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, a água terá entrado pelas traseiras da superfície comercial, através da zona de armazém.

No local, as equipas tentam repor a normalidade do espaço para o poderem reabrir ainda hoje.