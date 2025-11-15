Famalicão: Água inunda Centro de Saúde de Ribeirão

A Unidade de Saúde Familiar da vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, ficou inundada na manhã deste sábado.

Esta é uma consequência direta da subida do caudal do rio, que atravessa a vila nas proximidades daquele local.

Para além do Centro de Saúde, há também registo de inundações nas garagens dos prédios vizinhos.

Esta é uma situação que está a ser acompanhada pelas autoridades de segurança e socorro.