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Famalicão: Ainda há bilhetes para o jogo que pode entrar na história

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes para o jogo frente ao Nacional, que tem lugar na tarde deste sábado. Para sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público custa 10 euros.

O clube chama os adeptos para aquele que pode ser um registo histórico. Caso o FC Famalicão vença será a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido. Venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0).

A venda de bilhetes decorre na loja oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso. É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

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Famalicão: Um dia especial para os pais da AFPAD

O Dia do Pai também foi assinalado na AFPAD. Precisamente, a 19 de março, foram homenageados os pais dos utentes da associação, figuras que «inspiram todos os dias com a sua força, dedicação e amor incondicional», destacou a diretora geral da AFPAD, Célia Maia. «Este Dia dos Pais foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação e o exemplo dos nossos pais, que são o alicerce da nossa comunidade», referiu.

A celebração do chá não apenas fortaleceu os laços entre pais e filhos, como também reforçou o sentimento de união e pertença, características que tornam a AFPAD uma verdadeira família.

O evento, que decorreu no Espaço Rodin, onde se realizaram diversas atividades interativas, permitiu aos participantes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela AFPAD.

Como forma de reconhecimento e valorização, todos os pais receberam uma lembrança especial, o “Envelope do Pai”, com uma mensagem personalizada. Esta surpresa emocionou profundamente os pais, tornando o evento ainda mais significativo.

Famalicão: Didáxis organiza palestra sobre a nutrição como aliada na prevenção das doenças crónicas

As turmas do curso Técnico Auxiliar de Saúde convidaram a nutricionista Sara Fernandes para uma palestra sobre “Nutrição como aliado na prevenção de doenças crónicas». Teve lugar esta sexta-feira, dia 20 de março (mês dedicado à prevenção da obesidade), na Didáxis.

O objetivo foi a sensibilização destes futuros profissionais de saúde para a importância dos hábitos de vida saudáveis.

Hugo Oliveira diz que a tabela não reflete a qualidade do Nacional

Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo frente ao Nacional, da 27.ª jornada, Hugo Oliveira disse que espera dificuldades, «diante de uma equipa boa, que tem tido resultados que não são condizentes com as suas prestações e que está numa luta importante».

Mas o mister promete um FC Famalicão fiel ao seu jogo e preparado para enfrentar o adversário. Avisa para o estilo vertical do adversário, «que sabe defender e proteger a sua baliza».

Se vencer o Nacional, o FC Famalicão somará cinco vitórias seguidas em casa, o que seria um registo histórico, mas para o técnico é apenas um incentivo extra e nada mais.

A posição na tabela classificativa indica, também, que o FC Famalicão tem muitas hipóteses de chegar às competições europeias, mas Hugo Oliveira prefere falar do presente. «Somos uma equipa extremamente ambiciosa, um clube extremamente ambicioso. A querer ganhar todos os jogos e a querer ser melhor amanhã», assume. Voltando a dizer que não compete com o clube A ou B, mas com todas as equipas da Liga.

Uma curiosidade é que o FC Famalicão ainda não conseguiu um golo de grande penalidade (é a única equipa da Liga) apesar de ser das equipas que mais passes faz na área adversária e das que mais faltas sofre. O treinador sorri e diz que não tem explicação, mas que também não quer penáltis que não sejam precedidos de falta.

Outra marca deste clube, é que Hugo Oliveira completou 50 jogos como treinador principal (e apenas ao serviço do FC Famalicão). Para ele, é sinónimo de «felicidade e muito orgulho por representar esta casa», frisa, mencionando que está perfeitamente identificado com a filosofia do clube «que quer ser sempre melhor». Por isso, sobre o futuro promete novidades para breve.

Ainda sobre este percurso, não esconde que o primeiro jogo ao serviço do FC Famalicão «foi especial», mas também o último diante do Vitória, por sentir, de forma especial, «o afeto dos nossos adeptos».

Nesta conferência de imprensa, Hugo Oliveira começou por endereçar as condolências à família do Silvino Louro, que faleceu esta quinta-feira. «Portugal perdeu um grande atleta, um guarda-redes, um fantástico treinador de guarda-redes, mas acima de tudo um ser humano muito bonito, que contagiava pelo seu sorriso, pela forma de estar muito positiva. Passei muitos bons momentos com ele», recorda.

Desejou, ainda, sucesso às equipas portuguesas que têm feito um trajeto «fantástico na Europa. Foi mais uma grande semana do futebol português», reage, apontando que também reflete a competitividade da Liga Portuguesa.

Três viaturas destruídas e um cão resgatado no incêndio desta manhã em Nine

Três viaturas ficaram destruídas, na sequência do fogo que deflagrou, na manhã desta sexta-feira, numa serração, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 11h00, sendo que rapidamente foram mobilizados para o local várias corporações de bombeiros da região.

Para além da destruição da madeira armazenada e das instalações, há registo de estragos em três viaturas que se encontravam no local e o resgate de um cão de grande porte, salvo pelo Centro de Recolha Animal de Famalicão.

As causas do fogo estão ainda por apurar. No momento do alerta não havia ninguém nas instalações.

Mathias Amorim e Gustavo Sá chamados à Seleção sub-21

Mathias de Amorim e Gustavo Sá, atletas jovens do FC Famalicão, estão na convocatória para a seleção sub-21 de Portugal que vai disputar dois jogos de qualificação para o Europeu 2027, frente ao Azerbaijão (no dia 27 de março) e diante da Escócia (a 31 de março).

A boa exibição dos jogadores na equipa principal do FC Famalicão mereceu a confiança do selecionador nacional, Luís Freire.

Recorde-se que os dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão têm tido presença constante nas convocatórias para a seleção sub-21, que lidera o Grupo B, com quatro vitórias e um empate, em cinco jogos.

Intervenções na Rua do Sol e na Rua das Águas na freguesia de Arnoso Sta Maria

As ruas do Sol e das Águas, em Arnoso Santa Maria, irão sofrer constrangimentos temporários na circulação rodoviária, numa das vias, a partir do dia 23 de março e pelo período de uma semana. Tal deve-se à intervenção para extinção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) existente no local. Tarefa a cargo dos serviços operacionais de águas residuais do município de Famalicão.

Durante a intervenção, que é de carácter urgente, será implementada sinalização acerca dos trabalhos e garantido o acesso às habitações e propriedades dos moradores.

O município apresenta, de antemão, desculpas pelos incómodos que possam vir a ser causados, agradecendo a compreensão de todos os munícipes.