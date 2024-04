Famalicão: Ainda há Mercado do Livro no centro da cidade

O Mercado do Livro, patente no centro da cidade, no âmbito do projeto municipal “Vai à Vila”, ainda está a decorrer. Na tarde desta quarta-feira, às 14h30, há uma sessão de contos – “Os provérbios nunca saem de moda!” – pela Biblioteca Municipal; à noite, às 21h00, há uma Noite Camiliana, com tertúlia evocativa do bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, por Sérgio Guimarães de Sousa e João Paulo Braga, com moderação de Elzira Queiroga.

O Mercado do Livro, patente desde o dia 20 de abril, é uma iniciativa do Município de Vila Nova de Famalicão, através da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, que pretende trazer “o livro e a leitura” para o espaço público.

A iniciativa integra, ainda, representantes do mercado livreiro e editorial famalicense, em concreto, com as participações da Livraria Municipal; Livraria Fontenova; Livreiro Arlindo Moreira; Edições Húmus, Editora Centro Atlântico; Editorial Novembro e Fundação Cupertino de Miranda.