Famalicão: Ajuda ao Cuidador Informal chega a Brufe

Xutos e Pontapés, o brasileiro Maninho e o rapper português T-Rex são alguns dos nomes do cartaz das festas do concelho famalicense, que a organização municipal acredita serem as maiores de sempre, por causa do cartaz, do número de dias de festa e porque este ano têm o maior orçamento de sempre.

Classificadas como Património Cultural Imaterial de Portugal, as Festas Antoninas decorem de 7 a 13 de junho, mais dois dias do que no ano passado, aproveitando o feriado do dia 8.

Pelo palco principal das Antoninas, instalado na Praça D. Maria II, vão passar os Xutos e Pontapés (7 de junho), Costinha (8 de junho), Maninho (9 de junho), T-Rex (10 de junho) e os Sopa de Pedra (11 de junho). Os Toninho’s prometem chamar os mais jovens para dançar na noite do dia 10 de junho ao som de DJ’s convidados.

Mas as atividades são mais, assim como o orçamento, que é superior a 600 mil euros. São quase quarenta atividades, numa festa de cariz popular onde não falta a sardinha assada, as farturas, o manjerico, o algodão doce, os carrosséis, os bailaricos ao som da música popular, entre outros.

Uma das iniciativas muito esperadas acontece na noite do dia 12 de junho, véspera de feriado municipal, com o desfile das Marchas. Saem para a rua às 21h00, com o tema ‘Gentes da Lavoura’. Estão inscritas 8 marchas que já estão em ensaios e preparativos. A primeira a desfilar é a marcha da Fraternidade Nun’Alvares, de Vale S. Cosme, uma das estreias do ano. O desfile segue com a marcha da Casa do Povo de Ruivães, da LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, da Associação Recreativa e Cultural de Antas, da Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, da Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira e da Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave.

Ainda no que diz respeito ao programa cultural das Antoninas, nota também para o 4.º Encontro de Cavaquinhos no dia 8, a Caminhada Camiliana, o desfile “Tocá Bombar” e o desfile etnográfico no dia 10, para a tarde de música popular na Praça D. Maria II no dia 11, e para as atuações de Maria do Sameiro no dia 12, e dos Terceira Dimensão, no anfiteatro do Parque da Devesa, no encerramento das Antoninas no dia 13.

Embora populares, as Festas Antoninas têm uma forte vertente religiosa, centrada no feriado do dia 13 de junho, com a procissão em honra de Santo António a percorrer as principais ruas da cidade. Antes disso, pela manhã, realiza-se a Missa e a distribuição do Pão, cumprindo-se uma tradição secular.

A festa faz-se nas ruas e também a correr, com destaque para o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, no dia 11.

Como sempre, as crianças abrem as festas com as Marchas Infantis. Com muita alegria e cor, desfilam pela cidade, na sexta-feira, 9 de junho.

Recorde-se que as Festas Antoninas de Famalicão foram recentemente inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), em resultado de um processo iniciado em 2015 com a adesão do Município de Vila Nova de Famalicão ao projeto regional ‘Romarias do Minho’, lançado pela Associação de Festas de São João de Braga, que reuniu mais de duas dezenas de municípios do Minho, com o intuito de garantir a autenticidade e tipicidade das festas populares desta região.

Programa completo da edição deste ano das Festas Antoninas em www.famalicao.pt.