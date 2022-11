Famalicão: Ajude a alimentar o Natal dos mais carenciados

O dia dos Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas é comemorado a 8 de dezembro, o dia da Imaculada Conceição, padroeira do Colégio. Este tradicional encontro é um momento singular e único que permite o reencontro de colegas e amigos que frequentaram esta instituição de ensino situada nas Caldas da Saúde, na fronteira entre os municípios de Santo Tirso e Famalicão.

A tradição faz rumar a este Colégio dos Jesuítas centenas de antigos alunos, provenientes de vários pontos do país e do estrangeiro.

O encontro deste ano começa às 9 horas, com a receção ao antigo aluno e, uma hora depois, soa o apito para o jogo de futsal entre antigos e atuais alunos, na disputa da edição inaugural do Troféu António Soberano.

A eucaristia, pelas 12 horas, inclui uma homenagem aos Antigos Alunos que este ano completam 50 anos de saída do Colégio, com a entrega de uma lembrança alusiva, e terá o seu ponto alto quando, no final, todos entoarem o Hino da Padroeira do Colégio.

Após o almoço, previsto para as 13h30, segue-se uma visita guiada às diversas escolas que atualmente compõem o complexo educativo do Colégio das Caldinhas (Instituto Nun’Álvres, OFICINA, ARTAVE, CCM e APINA). A jornada de convívio termina com um magusto agendado para as 16h30.

O Colégio das Caldinhas está a comemorar este ano os 90 anos da sua instalação nas Caldas da Saúde, então designado por Instituto Nun’Alvres, em homenagem ao seu patrono, S. Nuno de Santa Maria, por todos conhecido como D. Nuno Álvares Pereira.

Este ano marca, também, o regresso do dia dos Antigos Alunos ao formato tradicional, dado que desde 2019, devido à situação pandémica, não se realizou.

A Associação de Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas (AAACC) convida todos os Antigos Alunos a comparecerem no dia 8 de dezembro. Os interessados podem inscrever-se num formulário online partilhado em todas as plataformas digitais da associação.

Link inscrição https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xNnTWyH5y-Y0wy0EqbTpzzkTMVhN1Pl2uJHa6RnLxqfxxw/viewform?fbclid=IwAR1bF0gBfGFuxzeJsHh9Fe_mS_bfX5gfXC3gXGi9ALiRO2jc0O16AocoWOo

Apesar de facultativa, a inscrição permite uma melhor organização das festividades.

Contactos geral@aaacaldinhas.pt www.aacaldinhas.pt e https://www.facebook.com/associacaoantigosalunoscolegiocaldinhas/ e no Instagram aaacolegiodascaldinhas.