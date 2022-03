Famalicão: Ajude o povo ucraniano entregando bens nas juntas de freguesia

Famalicão: Engenho recebe apresentação de livro que ajuda à historiografia do vale do rio Este

«O encanamento do Rio Este e o regadio das veigas de Nine nos séculos XVIII e XIX» é o título do livro de Luzia Pinto da Silva que será apresentado este sábado, pelas 15 horas, na Engenho – Associação Desenvolvimento Local do Vale do Este, em Arnoso Santa Maria. A sessão conta com a presença do vereador da Educação e Ciência, Augusto Lima, e do presidente da direção da Engenho, Manuel Augusto de Araújo.

Esta obra monográfica, recentemente publicada pelo programa editorial da Câmara Municipal, designado “Biblioteca Vila Nova de Famalicão: Memória e Identidade”, em coedição com a Edições Húmus, assume importante relevância para a historiografia do vale do rio Este e, por conseguinte, para as freguesias por onde o mesmo corre.

Este é o livro que, pela sua natureza e alcance, «vai permitir um olhar diferente, com novas perspetivas que se impõem sobre o Vale do Este, fruto de uma investigação séria e minuciosa em torno dos processos e das obras de encanamento do Rio Este e construção dos Canais de Rega de Nine, projeto/sistema único de hidráulica agrícola da autoria do engenheiro militar Custódio José Gomes de Vilas Boas», realça Manuel Augusto de Araújo.