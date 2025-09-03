Famalicão: Alda Correia apresenta o livro “Os anjos que cruzaram o meu caminho”

Alda Correia apresenta no dia 6 de setembro, às 18 horas, no salão nobre da Junta de Freguesia de Vermoim, o livro “Os anjos que cruzaram o meu caminho”.

O livro é a compilação de várias histórias que descrevem algumas experiências de vida da autora, através das quais ela identifica aqueles que lhe tocaram a alma e o coração.

No fundo, é um diário de Alda Correia, que a própria pretende que seja um diário para o leitor.

A autora nasceu em 1980, formou-se em Educação de Infância, com especialização em educação especial, áreas em que trabalhou durante quase 20 anos, tendo oportunidade de ajudar crianças e jovens a brotar as suas capacidades, essencialmente através do autoconhecimento e das emoções, assim como o aumento da confiança e autoestima.