Famalicão: Aldeia de Natal abre hoje com muitas novidades e 4 milhões de luzes

A Aldeia de Natal de Famalicão abre hoje, às 18h00, espalhada pela Praça D. Maria II, Praça 9 de Abril e Praça Mouzinho de Albuquerque. O momento marca também a estreia do espetáculo multimédia na Praceta Cupertino de Miranda e o acender das luzes de Natal, que este ano somam quase quatro milhões em todo o concelho.
O evento traz de volta a pista de gelo, a roda gigante, o ‘Circo de Papel’, street food, o Mercado de Natal e várias animações para as famílias. A grande novidade é a “Praça dos Sonhos”, na Praça 9 de Abril, com novas atrações para os mais pequenos, incluindo realidade virtual e uma rampa de Snow Tubing.
Na Praça Mouzinho de Albuquerque ficam a árvore de Natal e a pista de gelo, enquanto a Praça D. Maria II acolhe o Mercado de Natal, o espetáculo multimédia e o comboio e carrossel de Natal.