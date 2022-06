Famalicão: Alerta de incêndio em apartamento junto ao hospital

Matilde Vilarinho Silva, aluna do 6° ano da Escola Bernardino Machado do Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado, de Joane, foi a vencedora do Concurso Nacional de Leitura, sendo a melhor aluna nacional no 2° Ciclo do Ensino Básico, com a apresentação e interpretação do livro infantojuvenil Noa, de Susana Cardoso Ferreira.

A final nacional deste concurso decorreu, este sábado, em Almada. O programa foi promovido pelo Plano Nacional de Leitura ao longo do presente ano letivo, em articulação com Rede de Bibliotecas Escolares e Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.