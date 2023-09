Famalicão: Alerta de incêndio em casa no centro da cidade

O programa municipal “Vai à Vila”, que anima o centro da cidade todos os fins de semana, apresenta este domingo, dia 17, Rogério Francisco Quarteto. Uma proposta de jazz, marcada para as 16 horas, na Praça D. Maria II, com entrada livre.

O vibrafonista Rogério Francisco estará acompanhado por José Diogo Martins, no piano, João Próspero, no contrabaixo, e João Cardita, na bateria.

Este concerto será em torno do projeto artístico “If Morning Could Speak”, de Rogério Francisco, e inserido no Eixo do Jazz, da Associação Luso-Galaica Para Promoção do Jazz, que é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2017, com o objetivo de divulgar o jazz português e galego, criar uma maior ligação entre ambos e apoiar os músicos nas áreas de organização.

O concerto é promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com o Eixo do Jazz, e insere-se no programa municipal de animação regular do centro da cidade, “Vai à Vila”.