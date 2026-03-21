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Famalicão: Alerta para burla com falsos peditórios

A União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei está a alertar a população para a existência de possíveis burlas associadas a pedidos de donativos indevidos.

De acordo com a Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Mouquim, têm surgido relatos de pessoas que, fazendo-se passar por representantes da instituição, solicitam contributos para os anuais, circulando numa carrinha azul. A Confraria garante, contudo, que não está a promover qualquer tipo de peditório, tratando-se assim de uma ação fraudulenta.

Face à situação, é aconselhada máxima cautela. A Junta de Freguesia pede aos habitantes que não entreguem dinheiro nestas circunstâncias e que desconfiem de abordagens deste género.

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Famalicão vence Nacional (1-0)

O Futebol Clube de Famalicão venceu este sábado em casa o CD Nacional por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Primeira Liga.

A partida foi equilibrada durante grande parte do tempo, com oportunidades para as duas equipas, mas o golo que decidiu o encontro surgiu apenas na segunda parte. Aos 63 minutos, Ibrahima Ba apareceu em frente à baliza para finalizar com o pé direito, após um livre, colocando a equipa famalicense em vantagem.

Depois do golo, o Nacional tentou reagir e criou algumas situações de perigo, mas o Famalicão conseguiu segurar a vantagem até ao apito final.

Com este triunfo, o Famalicão soma mais três pontos no campeonato e prolonga o bom momento na competição.

Famalicão: Vandalizaram as instalações da Associação Columbófila de Vale S. Cosme

A Associação Columbófila de Vale S. Cosme foi alvo de um ato de vandalismo, esta sexta-feira, entre as 13h00 e as 15h30. O incidente ocorreu no edifício situado junto à escola primária da freguesia.

Perante a situação, foi lançado um apelo à população para ajudar a identificar o autor ou autores dos danos. Quem tiver presenciado algo ou possuir informações úteis é convidado a entrar em contacto com os responsáveis pela associação.

A comunidade é também chamada a colaborar na denúncia de comportamentos deste tipo, sublinhando que a preservação dos espaços e equipamentos locais depende do respeito de todos.

Casa de banho do cemitério de Pedome volta a ser vandalizada

A casa de banho do cemitério da freguesia de Pedome, em Famalicão, foi novamente alvo de atos de vandalismo, situação que obrigou ao encerramento temporário do espaço. Na manhã de hoje, foram encontrados novos danos, nomeadamente a porta amassada e o vidro partido, informa a junta.

Estes estragos surgem poucos dias depois de já terem sido registados danos nas loiças sanitárias, também partidas na sequência de atos de vandalismo.

Devido ao estado em que o espaço se encontra, a casa de banho foi encerrada para que possam ser realizadas as necessárias reparações.

Face ao sucedido, é feito um apelo à comunidade para que respeite e preserve os espaços públicos, lembrando que estes equipamentos existem para servir toda a população e que a sua conservação depende do contributo e do civismo de todos.

Famalicão: Um dia especial para os pais da AFPAD

O Dia do Pai também foi assinalado na AFPAD. Precisamente, a 19 de março, foram homenageados os pais dos utentes da associação, figuras que «inspiram todos os dias com a sua força, dedicação e amor incondicional», destacou a diretora geral da AFPAD, Célia Maia. «Este Dia dos Pais foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação e o exemplo dos nossos pais, que são o alicerce da nossa comunidade», referiu.

A celebração do chá não apenas fortaleceu os laços entre pais e filhos, como também reforçou o sentimento de união e pertença, características que tornam a AFPAD uma verdadeira família.

O evento, que decorreu no Espaço Rodin, onde se realizaram diversas atividades interativas, permitiu aos participantes conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela AFPAD.

Como forma de reconhecimento e valorização, todos os pais receberam uma lembrança especial, o “Envelope do Pai”, com uma mensagem personalizada. Esta surpresa emocionou profundamente os pais, tornando o evento ainda mais significativo.

Famalicão: Ainda há bilhetes para o jogo que pode entrar na história

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes para o jogo frente ao Nacional, que tem lugar na tarde deste sábado. Para sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público custa 10 euros.

O clube chama os adeptos para aquele que pode ser um registo histórico. Caso o FC Famalicão vença será a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido. Venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0).

A venda de bilhetes decorre na loja oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso. É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Didáxis organiza palestra sobre a nutrição como aliada na prevenção das doenças crónicas

As turmas do curso Técnico Auxiliar de Saúde convidaram a nutricionista Sara Fernandes para uma palestra sobre “Nutrição como aliado na prevenção de doenças crónicas». Teve lugar esta sexta-feira, dia 20 de março (mês dedicado à prevenção da obesidade), na Didáxis.

O objetivo foi a sensibilização destes futuros profissionais de saúde para a importância dos hábitos de vida saudáveis.