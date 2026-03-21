Famalicão: Alerta para burla com falsos peditórios

A União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei está a alertar a população para a existência de possíveis burlas associadas a pedidos de donativos indevidos.

De acordo com a Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Mouquim, têm surgido relatos de pessoas que, fazendo-se passar por representantes da instituição, solicitam contributos para os anuais, circulando numa carrinha azul. A Confraria garante, contudo, que não está a promover qualquer tipo de peditório, tratando-se assim de uma ação fraudulenta.

Face à situação, é aconselhada máxima cautela. A Junta de Freguesia pede aos habitantes que não entreguem dinheiro nestas circunstâncias e que desconfiem de abordagens deste género.